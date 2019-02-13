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    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика

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    <p>Тимоти Шаламе</p> <p></p> - Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика

    Тимоти Шаламе

    Эксперты издания уверены, что артист задал мужские тренды 2019 года

    Эксперты британской газеты Independent назвали франко-американского актера Тимоти Шаламе самым стильным мужчиной Голливуда.

    Модные критики впервые отметили стиль актера на вручении кинопремии «Золотой глобус», которую он посетил в черной сверкающей портупее от Louis Vuitton. Вскоре этот элемент гардероба был назван одним из трендов 2019 года в мужской моде.

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    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Журнал Independent назвал самого стильного мужчину: фото красавчика
    Фото: Instagram

    Эксперты также оценили яркие брючные костюмы от Alexander McQueen, в которых Шаламэ появился на Лондоском фестивале кино и кинопремии «Выбор критиков». Модные критики издания Independent уверены, что молодой актер своими нарядами задал тренды в мужской моде предстоящего сезона.

    Напомним, что ранее журнал GQ признал американского певца и актера Ника Джонаса самым стильным мужчиной 2018 года. Эксперты по достоинству оценили его образы на его собственной свадьбе с индийской актрисой Приянкой Чопрой.

     Читайте также: Лучшие наряды звезд на красной дорожке BAFTA-2019.


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