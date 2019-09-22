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    Паре потребовался год, чтобы построить юрту, о которой они мечтали

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    Паре потребовался год, чтобы построить юрту, о которой они мечтали
    boredpanda.com

    Дом - это то место, где живет любовь, где создаются воспоминания, а семья чувствует себя всегда желанной

    Зак и Николь Лопес - относятся к тем людям, которые создали свою собственную юрту с помощью друзей и семьи. Пара создала специальный сайт, на котором подробно описала процесс постройки юрты.

    К тому же на нем Зак постоянно размещал полезную информацию для всех людей, которые решили бы построить что-нибудь подобное. В данной статье вы сможете узнать о том, как пара смогла завершить поистине великолепную постройку, которую зачастую можно встретить только среди кочевых племен Центральной Азии.

    Готовая юрта, которую построила пара, по своему размеру составляет около 300 квадратных метров с дополнительным лофтом для спальни, который добавляет примерно 80 квадратных метров к пространству. По словам Зака, построить настоящую юрту довольно легко, если имеется готовый комплект, который просто требовалось собрать.

    Однако пара решила пойти дальше и приложить намного больше усилий, ведь они облицевали стены гипсокартоном и сделали настоящие деревянные полы. Юрта стала для них настоящей строительной лабораторией, где они могли в полной мере экспериментировать и получить множество новых навыков.

    Первым делом для постройки своей юрты паре пришлось очистить и разровнять площадку, на которой они собирались поставить свой новый дом. Как только площадка была подготовлена, он установил все струнные линии, чтобы отметить структуру.

    Дальше они занимались крышей. Первым слоем стал тканевый чехол, далее шла светоотражающая изоляция из фольги. Окончательный слой крыши был из винила, который полностью водоустойчив.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Как только было установлено электричество и сантехника, пара приступила к украшению интерьера. Конечный результат выглядит просто поразительно.

    Джерело: boredpanda.com

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