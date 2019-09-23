Розенко с невестой появились на публике в неожиданных образах



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viva.ua

Невеста бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь поделилась со своими подписчиками новой фотографией с возлюбленным

На совместном фото в Instagram они позируют в нарядах одной цветовой гаммы.

Снимок сделан на Дне рождении крестницы телеведущей. Елена-Кристина Лебедь одета в изящное бело-золотистое платье в пол, а Розенко — в костюме того же цвета. В руках девушка держит золотистые праздничные шарики.

instagram.com/elena_kristina_lebed

«Товарищ Погода, срочно выключай ветер и включай тумблер на +20! Сегодня крестины у прекрасной Алисы! Мчимся в страну чудес!», — подписала фото Лебедь.

В комментариях под фото подписчики оставили много приятных комплиментов паре, но есть и те, кто советует Лебедь немного набрать вес, чтобы не выглядеть такой тощей.

«Платье нереально красивое!», «Какая вы красавица, вы мой кумир», «Зайчики!», «Вы прекрасна. Хорошего настроения!», «Какой позитивчик», — написали фолловеры.

Джерело: today.ua