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    Фото

    Розенко с невестой появились на публике в неожиданных образах

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    Розенко с невестой появились на публике в неожиданных образах
    viva.ua

    Невеста бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь поделилась со своими подписчиками новой фотографией с возлюбленным

    На совместном фото в Instagram они позируют в нарядах одной цветовой гаммы.

    Снимок сделан на Дне рождении крестницы телеведущей. Елена-Кристина Лебедь одета в изящное бело-золотистое платье в пол, а Розенко — в костюме того же цвета. В руках девушка держит золотистые праздничные шарики.

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    instagram.com/elena_kristina_lebed

    «Товарищ Погода, срочно выключай ветер и включай тумблер на +20! Сегодня крестины у прекрасной Алисы! Мчимся в страну чудес!», — подписала фото Лебедь.

    В комментариях под фото подписчики оставили много приятных комплиментов паре, но есть и те, кто советует Лебедь немного набрать вес, чтобы не выглядеть такой тощей.

    «Платье нереально красивое!», «Какая вы красавица, вы мой кумир», «Зайчики!», «Вы прекрасна. Хорошего настроения!», «Какой позитивчик», — написали фолловеры.

    Джерело: today.ua

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