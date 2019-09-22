Как формировался стиль первой леди: архивные фото Елены Зеленской



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instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская – одна из самых обсуждаемых персон, каждая деталь образа которой под прицелом

Выглядеть безупречно, достойно представляя страну – одна из обязанностей первой леди. И, нужно отметить, с миссией жена президента справляется на отлично.

Эффектные выходы Елены в стильных нарядах, чаще – от украинских дизайнеров уже стали одной из любимых тем светских порталов.

Но не менее интересная тема: какой была супруга Владимира Зеленского до инаугурации?

Елена Зеленская всегда была тем незаметным, но незаменимым членом команды «Квартала-95», который предпочитает оставаться в тени, делая огромную работу. Она писала сценарии для выступлений, не стремясь на сцену и к публичности.

Ей нравилась роль жены и мамы. Социальные сети ее также обошли стороной – вести личную страницу в Instagram она начала уже после того, как официально стала первой леди. Разумеется, интервью Елена за эти годы также не давала. Так что судить о ее стиле мы можем, только взглянув на архивные кадры.

Елена всегда любила женственные наряды. Джинсам и строгим костюмам она однозначно предпочитала длинные юбки и платья. Также много внимания будущая первая леди уделяла деталям и аксессуарам. Шарфы, солнцезащитные очки и минималистичные украшения – дополнение практически каждого образа. Любовь к проверенной классике отразилась и выборе прически – вот уже много лет Елена верна блонду – меняются только его оттенки, а также стрижка и форма укладки.

Джерело: rbc.ua