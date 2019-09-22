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    Фото

    Внучка Ротару похвасталась стройными ногами: соблазнительные фото

    • Розсилка
    Внучка Ротару похвасталась стройными ногами: соблазнительные фото
    instagram.com/iamsofiaeve

    София Евдокименко, по мнению поклонников, унаследовала красоту своей бабушки Софии Ротару

    Девушке сейчас уже 18 лет, но она успела покорить модную индустрию. Юная особа дефилировала на мировых подиумах и снималась для глянца и рекламных проектов. Также она любит путешествовать. Этим летом родственница певицы отдохнула с семьей в Форте-деи-Марми, а потом с друзьями в Портофино.

    А вот осенью Соня отправилась в США. Сначала она посетила Нью-Йорк, где делала фото на улицах Манхеттена и в Центральном парке. Теперь она добралась до города, где любят проводить отпуск звезды — Сан-Тропе. Каждый снимок Евдокименко, опубликованный в соцсети, можно помещать в журнал. Она всегда подбирает стильные образы и, как настоящая модель, позирует перед камерой.

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    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve

    На новом фото девушка предстала в белой майке и джинсовых шортах. Она сделала образ более деловым за счет удлиненного жакета персикового цвета. Образ София дополнила белыми кедами. Благодаря наряду она подчеркнула свои стройные и длинные ноги.

    «Настроение выходного дня», — написала знаменитость.

    Примечательно, что внучка Ротару позировала на фоне магазина Prada. Поклонники восхитились ее летним нарядом и отметили, что с каждым днем девушка только хорошеет. «Восхитительная внешность! Ножки класс», «Красивая невозможно», «С вами захочет поработать любой дизайнер», — прокомментировали пост подписчики.

    Джерело: teleprogramma.pro

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