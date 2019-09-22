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    Фото

    Как в капле воды: чудеса макрофотографии

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    Как в капле воды: чудеса макрофотографии
    boredpanda.com

    Макросъемка — это больше, чем просто крупный план

    Такая техника фотографирования предлагает новый взгляд на мир, раскрывая крошечные детали субъекта, которые наш глаз попросту не способен уловить.

    Дон Комаречка — фотограф из Канады, который исследует природу с помощью макрообъектива. Из обыкновенных капель воды он делает настоящие произведения искусства. Канадец говорит, что отражения в каплях напоминают ему миниатюрные, очень хрупкие скульптуры, которые раскрывают всю свою красоту? Только если смотреть на них под правильным углом.

    Каждый снимок в проекте Комаречки представляет изображение маленьких сфер воды, разбросанных по лепесткам и цветочным стеблям. 

    Фотограф экспериментирует с перспективой, показывая, как цветы отражаются на поверхности этих капель, которые, в свою очередь, удивительным образом похожи на стеклянные шарики.

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    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Часто в кадре рядом с капелькой воды оказывается какое-нибудь насекомое, что еще сильнее визуализирует субтильность таких моментов в природе. Кажется, еще мгновение и магия исчезнет.


    Джерело: boredpanda.com

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