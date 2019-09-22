Как в капле воды: чудеса макрофотографии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Макросъемка — это больше, чем просто крупный план

Такая техника фотографирования предлагает новый взгляд на мир, раскрывая крошечные детали субъекта, которые наш глаз попросту не способен уловить.

Дон Комаречка — фотограф из Канады, который исследует природу с помощью макрообъектива. Из обыкновенных капель воды он делает настоящие произведения искусства. Канадец говорит, что отражения в каплях напоминают ему миниатюрные, очень хрупкие скульптуры, которые раскрывают всю свою красоту? Только если смотреть на них под правильным углом.

Каждый снимок в проекте Комаречки представляет изображение маленьких сфер воды, разбросанных по лепесткам и цветочным стеблям.

Фотограф экспериментирует с перспективой, показывая, как цветы отражаются на поверхности этих капель, которые, в свою очередь, удивительным образом похожи на стеклянные шарики.

Часто в кадре рядом с капелькой воды оказывается какое-нибудь насекомое, что еще сильнее визуализирует субтильность таких моментов в природе. Кажется, еще мгновение и магия исчезнет.





Джерело: boredpanda.com