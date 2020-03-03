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    Шоу-биз

    Даша Астафьева в полосатом боди похвасталась упругими ягодицами (фото)

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    Даша Астафьева обожает эпатировать публику откровенными снимками - Даша Астафьева в полосатом боди похвасталась упругими ягодицами (фото)
    Даша Астафьева обожает эпатировать публику откровенными снимками
    Фото: instagram.com/da_astafieva/

    Звезда восхитила сеть идеальной фигурой

    Популярная украинская певица и эротическая модель Даша Астафьева в очередной раз взбудоражила поклонников откровенными снимками. 34-летняя звезда в своем Инстаграме опубликовала несколько пикантных черно-белых фото, сделанных на отдыхе в одном из отелей Львова.

    На фотографиях Даша позирует в боди в черно-белую полоску с открытой спиной, демонстрируя свои упругие ягодицы.

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    Даша Астафьева в полосатом боди похвасталась упругими ягодицами (фото)
    Даша Астафьева в полосатом боди похвасталась упругими ягодицами (фото)
    Даша Астафьева в полосатом боди похвасталась упругими ягодицами (фото)
    Даша Астафьева в полосатом боди похвасталась упругими ягодицами (фото)
    Фото: instagram.com/da_astafieva/

    «Она похожа на украинскую Монику Беллуччи», «Ну что за красота!?», «Не могу удержаться: ну красивая же!», - писали в комментариях ️подписчики певицы.

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