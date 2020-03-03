Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года



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Американская поп-звезда Тейлор Свифт Фото: instagram.com/taylorswift/

Вторую строчку занял Эд Ширан, который был лидером рейтинга в 2017 году

Популярная американская певица Тейлор Свифт добавила еще один пункт к списку своих карьерных достижений. 30-летняя певица возглавила рейтинг самых продаваемых артистов 2019-го по версии суперсерьезной организации IFPI, повторив свой успех 2014 года. В прошлом году Свифт выпустила свой седьмой студийный альбом Lover, который за первую неделю разлетелся в количестве 3 миллионов копий по всему миру. К январю 2020-го было продано уже 5 миллионов копий.

«Тейлор Свифт - олицетворение мировой звезды. Она продолжает расти как артист и сохраняет невероятно сильную связь со своими фанатами, при этом меняя звучание с каждым новым альбомом. Мы рады во второй раз присвоить ей звание самого продаваемого артиста», - заявил исполнительный директор IFPI

Вторую строчку занял Эд Ширан, который был лидером рейтинга в 2017 году, а на третье место поднялся Post Malone. Оба артиста в прошлом году выпустили альбомы, тепло принятые их фанатами по всему миру. Четвертой стала Билли Айлиш, получившая четыре статуэтки Grammy за свой дебютный альбом, а топ-5 замыкает группа Queen. Также в десятку вошли Ариана Гранде, корейская группа BTS, Дрейк, Леди Гага и The Beatles.