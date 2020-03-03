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    Шоу-биз

    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года

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    Американская поп-звезда Тейлор Свифт - Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Американская поп-звезда Тейлор Свифт
    Фото: instagram.com/taylorswift/

    Вторую строчку занял Эд Ширан, который был лидером рейтинга в 2017 году

    Популярная американская певица Тейлор Свифт добавила еще один пункт к списку своих карьерных достижений. 30-летняя певица возглавила рейтинг самых продаваемых артистов 2019-го по версии суперсерьезной организации IFPI, повторив свой успех 2014 года. В прошлом году Свифт выпустила свой седьмой студийный альбом Lover, который за первую неделю разлетелся в количестве 3 миллионов копий по всему миру. К январю 2020-го было продано уже 5 миллионов копий.

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    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Тейлор Свифт возглавила список самых продаваемых артистов года
    Фото: instagram.com/taylorswift/

     «Тейлор Свифт - олицетворение мировой звезды. Она продолжает расти как артист и сохраняет невероятно сильную связь со своими фанатами, при этом меняя звучание с каждым новым альбомом. Мы рады во второй раз присвоить ей звание самого продаваемого артиста», - заявил исполнительный директор IFPI

    Вторую строчку занял Эд Ширан, который был лидером рейтинга в 2017 году, а на третье место поднялся Post Malone. Оба артиста в прошлом году выпустили альбомы, тепло принятые их фанатами по всему миру. Четвертой стала Билли Айлиш, получившая четыре статуэтки Grammy за свой дебютный альбом, а топ-5 замыкает группа Queen. Также в десятку вошли Ариана Гранде, корейская группа BTS, Дрейк, Леди Гага и The Beatles.

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