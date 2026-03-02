Головна Скотч Здоров'я
101-річна китайська жінка поділилася незвичним секретом довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
101-річна довгожителька Джан Юечін радить регулярно харчуватися та пити зелений чай
фото: Jam Press

Довгожителька з Китаю розповіла про формулу свого довгого життя

101-річна довгожителька Джан Юечін розкрила незвичайний секрет свого довголіття. Довгожителька зізналася, що полюбляє дивитися телевізор до глибокої ночі та їсти фастфуд. Про це пише «Главком» із посиланням на Whatsthejam.

Крім перегляду фільмів та чипсів у ночі, донька жінки Яо Сонпін вважає, що секрет довголіття її матері також полягає в тому, що вона все своє життя дбала про інших більше, ніж за себе та зберігала внутрішній спокій.

До того ж формула довголіття Джан Юечін полягає у якісному сні, навіть якщо вона лягає пізно, регулярному харчуванні, але в невеликих порціях та зеленому чаї щодня. Загалом довгожителька харчується двічі на день та має вечірній перекус. Також довгожителька вважає за потрібне радувати себе приємними дрібницями. 

Джан Юечін розповіла про свій режим дня
фото: Jam Press

Джан Юечінь розповіла про свій режим дня. За її словами, вона лягає спати не раніше другої години ночі, а прокидається близько 10 ранку. Довгожителька снідає ближче до обіду, а вечеряє о 18 годині вечора.

Донька жінки називаю її совою: «Моя мама – як підліток, справжня нічна сова! Вона завжди не спить до ранку, а потім прокидається близько 10-ї ранку». За словами доньки довгожительки, її мати полюбляє їсти вночі печиво та чипси, коли відчуває голод. Попри те, що довгожителька пізно лягає спати, якість її сну чудова, адже вона може заснути за декілька секунд.

101-річна довгожителька зізналася, що полюбляє дивитися телевізор до глибокої ночі та їсти фастфуд
фото: Jam Press

Як розповіла Яо Сонпін, звичка лягати пізно спати у її матері має причину. Раніше вона була активною господинею, полюбляла прибирати вдома, зустрічати гостей, довго гуляти на свіжому повітрі, але одного разу вона впала та травмувала руку.

Формула довголіття Джан Юечін полягає у якісному сні та регулярному харчуванні
фото: Jam Press

Тепер жінці допомагає родина і вона має більше вільного часу, через що може довго не спати. Згодом довгожителька звикла дивитися телевізор вночі і в неї виник новий режим дня та сну. Джан Юечін у свій поважний вік продовжує подорожувати. За останні два роки разом зі своїми онуками та дітьми вона відвідала близько 20 міст Китаю.

Нагадаємо, Мері Пол-Дюгейм померла на 106 році життя. Жінка була найстарішою мешканкою громади Канаваке у Канаді (США). Її донька Роберта Дюгейм розповіла про свою матір, яка стала довгожителькою та розкрила секрети її довголіття. Дочка довгожительки розповіла, що її мати Мері Пол-Дюгейм мала гострий розум, любила свою родину. Довгожителька зберігала ясний розум до останніх днів свого життя.

Теги: поради довголіття

101-річна китайська жінка поділилася незвичним секретом довголіття
