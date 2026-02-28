Відомій українській співачці видалили пухлину

Артистка ще на початку лютого повідомила, що в неї виявили новоутворення в грудях, яке швидко збільшувалося

Відома українська співачка та блогерка Даша Майорова повідомила, що їй видалили пухлину. Як інформує «Главком», подробицями виконавиця поділилася у Instagram.

Ще на початку лютого 25-річна виконавиця зізналась, що в її грудях виявили новоутворення. Хоч пухлина була доброякісною, проте лікарі наполегливо радили її видалити, оскільки вона стрімко збільшувалась.

«Пухлина ліквідована. Я можу далі орати, стресувати і знімати 70 кліпів на день», – заявила співачка.

Даша Майорова також звернулась до підписників із важливою порадою. Артистка закликала не нехтувати своїм здоров'ям, а регулярно перевіряти організм у лікарів, оскільки у стресових умовах, в яких на тлі війни доводиться жити українцям, можуть швидко розвиватися серйозні хвороби.

«Що можу порадити: раз на рік робіть УЗД грудей, та й загалом повний чекап. У наших стресових реаліях я б кожен день просвічувалась з ніг до голови. На день народження придбаю апарат УЗД. Хлопці, вас теж це стосується», – закликала артистка.

Раніше українська акторка і телеведуча Даша Малахова повідомила, що її старшому сину Матяшу діагностували цукровий діабет.

Також сім'я легенди української естради Степана Гіги перервала мовчання після тяжкої втрати. Квітослава та Степан-молодший відверто розповіли про те, як артист боровся з хворобою, чому до останнього виходив до глядачів через нестерпний біль та якими були його останні настанови у лікарні.