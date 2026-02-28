Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Відомій українській співачці видалили пухлину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Даша Малахова закликала українців дбати пр освоє здоров'я
фото з відкритих джерел

Артистка ще на початку лютого повідомила, що в неї виявили новоутворення в грудях, яке швидко збільшувалося

Відома українська співачка та блогерка Даша Майорова повідомила, що їй видалили пухлину. Як інформує «Главком», подробицями виконавиця поділилася у Instagram.

Ще на початку лютого 25-річна виконавиця зізналась, що в її грудях виявили новоутворення. Хоч пухлина була доброякісною, проте лікарі наполегливо радили її видалити, оскільки вона стрімко збільшувалась.

Відомій українській співачці видалили пухлину фото 1

«Пухлина ліквідована. Я можу далі орати, стресувати і знімати 70 кліпів на день», – заявила співачка.

Даша Майорова також звернулась до підписників із важливою порадою. Артистка закликала не нехтувати своїм здоров'ям, а регулярно перевіряти організм у лікарів, оскільки у стресових умовах, в яких на тлі війни доводиться жити українцям, можуть швидко розвиватися серйозні хвороби.

Відомій українській співачці видалили пухлину фото 2

«Що можу порадити: раз на рік робіть УЗД грудей, та й загалом повний чекап. У наших стресових реаліях я б кожен день просвічувалась з ніг до голови. На день народження придбаю апарат УЗД. Хлопці, вас теж це стосується», – закликала артистка.

Раніше українська акторка і телеведуча Даша Малахова повідомила, що її старшому сину Матяшу діагностували цукровий діабет.

Також сім'я легенди української естради Степана Гіги перервала мовчання після тяжкої втрати. Квітослава та Степан-молодший відверто розповіли про те, як артист боровся з хворобою, чому до останнього виходив до глядачів через нестерпний біль та якими були його останні настанови у лікарні.

Читайте також:

Теги: співачка хвороба онкологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди, які займаються садівництвом, мають здорову вагу
Садівництво знижує ризик розвитку раку та покращує психічне здоров’я: дослідження
25 лютого, 19:33
Анна Буткевич заспівала з Іриною Білик у Відні
Ірина Білик взялася за розкрутку доньки власника АТБ
25 лютого, 18:59
У пацієнтів зафіксовано симптоми гострої кишкової інфекції – нудоту, багаторазову блювоту, біль у животі та діарею
У Львові зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
24 лютого, 04:46
Співачка Lely45 написала пісню «У смерті плани» для морпіхів 36-ї бригади
Співачка Lely45 відвідала фронт та написала пісню для морпіхів 36-ї бригади ЗСУ (відео)
20 лютого, 12:09
Leleka перепросила у глядачів за невиконану пісню
Leleka зірвала голос під час сольного концерту (відео)
17 лютого, 14:50
Leleka представлятиме Україну на Євробаченні-2026
Leleka представлятиме Україну на Євробаченні-2026
7 лютого, 22:38
На Київщині у селищі Ворзель помер 82-річний кінооператор Павло Лойко
Названо офіційну причину смерті кінооператора Павла Лойка
6 лютого, 15:43
Жінка хворіла на онкологічне захворювання
Померла багаторічна координаторка херсонського Центру допомоги врятованим
4 лютого, 20:58
Що можна спокійно викинути з домашньої аптечки: пояснює сімейна лікарка
Що можна спокійно викинути з домашньої аптечки: пояснює сімейна лікарка
3 лютого, 21:33

Здоров'я

Відомій українській співачці видалили пухлину
Відомій українській співачці видалили пухлину
Закарпатські лікарі запустили серце пацієнта, яке не билося майже пів години
Закарпатські лікарі запустили серце пацієнта, яке не билося майже пів години
Вчені знайшли щасливців, чия ДНК може блокувати нікотин
Вчені знайшли щасливців, чия ДНК може блокувати нікотин
Садівництво знижує ризик розвитку раку та покращує психічне здоров’я: дослідження
Садівництво знижує ризик розвитку раку та покращує психічне здоров’я: дослідження
Як життя біля АЕС збільшує ризик смерті від раку? Результати дослідження
Як життя біля АЕС збільшує ризик смерті від раку? Результати дослідження
Жінці ампутували руки та ноги після того, як її облизав пес
Жінці ампутували руки та ноги після того, як її облизав пес

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua