Закарпатські лікарі запустили серце пацієнта, яке не билося майже пів години

На Закарпатті медики врятували життя чоловіку, серце якого зупинилося на 25 хвилин, вони безперестанку проводили серцево-легеневу реанімацію

Неймовірна історія порятунку чоловіка сталася на Закарпатті. Медикам вдалося реанімувати чоловіка, серце якого зупинилося на 25 хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережі Закарпатської служби 103.

Повідомляється, що бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик про раптову зупинку дихання. Медики не здавалися понад 20 хвилин, проводячи непрямий масаж серця та дефібриляцію. На 25-й хвилині серцевий ритм вдалося відновити.

«Бригада №100 прибула за лічені хвилини й продовжила боротьбу. Через 25 хвилин безперервних реанімаційних заходів серцевий ритм було відновлено», – повідомили у службі 103 Закарпаття.

Медики наголошують, що шанси на успішну реанімацію після 20 хвилин зупинки серця зазвичай мінімальні, проте злагодженість дій команди та вчасний виклик допомоги рідними стали вирішальними факторами. Також медики пояснили, що відбувається з тілом людини в ці хвилини.

«Коли серце зупиняється, кровообіг припиняється миттєво. Мозок – найбільш вразливий орган. Він може жити без кисню лише 4-5 хвилин. Далі починаються незворотні зміни. Тож наші руки – це механічний насос. Правильне натискання на грудну клітку підтримує мінімально необхідний тиск, щоб «проштовхувати» залишки кисню до мозку та самого серцевого м'яза. Це і є той самий місток життя, без якого дорогоцінний час може бути втрачено безповоротно», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляєтся, що зараз пацієнт перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Його стан стабільно важкий.

