У Великій Британії жінка втратила 30 см зросту через рідкісну хворобу

Після скарг на проблеми із зором у Керолайн Кінг виявили небезпечне захворювання печінки

63-річна мешканка британського графства Вілтшир Керолайн Кінг втратила майже 30 сантиметрів зросту через рідкісне захворювання печінки. Свою історію вона розповіла, щоб підтримати інших пацієнтів і закликати їх не втрачати надії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

У 2018 році жінка раптово відчула «пісок» в очах і втратила чіткість зору. Після огляду офтальмолога виявили запалення, але справжню причину встановили лише за рік – біопсія показала гранулематозний гепатит. Лікарі наголосили: такі випадки реєструються приблизно раз на десять років.

Перед трансплантацією печінки жінка пережила важкі ускладнення. Через медикаментозне лікування у неї розвинувся тяжкий остеопороз хребта, і її зріст скоротився зі 163 до 137 сантиметрів. Виснаження змусило її тимчасово пересуватися у кріслі колісному.

Пів року очікування пересадки стали найважчим періодом у її житті. Проте після операції стан Керолайн стабілізували: відновилася робота печінки, а проблеми з очима взяли під контроль. Зараз її зріст частково повернувся – 152 сантиметри.

У розмові з BBC Керолайн зазначає, що вирішила публічно розповісти свою історію, аби заохотити інших до боротьби: «Ніколи не здавайтеся. Людське тіло – дивовижне».

За даними British Liver Trust, у Великій Британії тисячі людей живуть із рідкісними хворобами печінки. Через низьку поінформованість встановлення діагнозу часто триває роками. Виконавча директорка організації Памела Гілі підкреслює, що такі стани можуть повністю змінити життя пацієнтів і потребують більшої уваги медичної системи.

В Україні, за даними Центру громадського здоров’я, із рідкісними захворюваннями живуть близько 0,05% населення, і більшість із них – діти.

