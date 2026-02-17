91-річний француз, який всьоме став батьком, поділився секретами довголіття

Чоловік заявляє, що сповнений сил та готовий виховати новонароджену доньку

91 річний П’єр Сабле з Каталонії, що у Франції, розповів про секрети свого довголіття. Чоловік має сімох дітей, а нещодавно в нього народилася донька Луїза Марія. Разом із 39-річною дружиною Айші він виховує дітей та продовжує вести активний спосіб життя. Про це пише «Главком» із посиланням на французьке видання Сnews.fr.

П’єр Сабле заявив, що в 91 рік продовжує постійно брати участь у бігових марафонах, займається спортом. «Я працюю так, ніби мені на двадцять років менше. Я не такий уже і старий», – стверджує чоловік. Вік не стає на заваді його активному життю.

П’єр Сабле живе разом із 39-річною дружиною Айші та виховує сімох дітей від різних партнерок. Француз також має старшу дочку, якій вже близько 60 років.

Як пише видання Le Parisien, це викликало критику зі сторони мешканців містечка, де живе чоловік із родиною. У мережі користувачі поділилися на два табори. Дехто підтримує та захоплюється енергією довгожителя, а інші переймаються за майбутнє новонародженої доньки 91-річного француза Луїзи Марії.

Попри критику та свій поважний вік П’єр Сабле допомагає дружині виховувати дітей та доглядати за шестимісячною донькою. Він запевняє, що сповнений сил та здатен виховати доньку: «Якщо є кохання – можливо все». Водночас дружина П’єра Сабле зазначила, що її чоловік сповнений сил і вона щаслива з ним. «Він дуже хороший батько, дуже хороший партнер по життю», – стверджує Айші.

До слова, П’єр Сабле не просто займається спортом, але і здобуває нагороди в марафонах тощо. Зокрема, за свою участь у Нью-Йоркському марафоні, коли довгожителю був 81 рік, його нагородили медаллю в категорії старше 80 років.

Нагадаємо, як британка дала пораду, як дожити до 104 років і залишатися щасливою. Мешканка Великої Британії Маргарет Джонс відсвяткувала свій 104-й день народження, вразивши оточення своєю енергійністю та оптимізмом. Колишня військовослужбовиця, яка пройшла крізь вогонь Другої світової війни, розкрила просту, але глибоку філософію, що дозволила їй перетнути столітній рубіж у доброму гуморі.

Також повідомлялося, як 106-річна британка, яка перемогла рак, розповіла про свій секрет довголіття. Маргарет Гарт відсвяткувала свій 106-й день народження. Жінка, яка за своє довге життя встигла попрацювати на фронті та побороти важку хворобу в майже столітньому віці, поділилася своїм ставленням до життя.

