Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

91-річний француз, який всьоме став батьком, поділився секретами довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
91-річний П’єр Сабле бере участь у бігових марафонах
фото: Le Parisien

Чоловік заявляє, що сповнений сил та готовий виховати новонароджену доньку

91 річний П’єр Сабле з Каталонії, що у Франції, розповів про секрети свого довголіття. Чоловік має сімох дітей, а нещодавно в нього народилася донька Луїза Марія. Разом із 39-річною дружиною Айші він виховує дітей та продовжує вести активний спосіб життя. Про це пише «Главком» із посиланням на французьке видання Сnews.fr.

П’єр Сабле заявив, що в 91 рік продовжує постійно брати участь у бігових марафонах, займається спортом. «Я працюю так, ніби мені на двадцять років менше. Я не такий уже і старий», – стверджує чоловік. Вік не стає на заваді його активному життю.

П’єр Сабле живе разом із 39-річною дружиною Айші та виховує сімох дітей від різних партнерок. Француз також має старшу дочку, якій вже близько 60 років.

Як пише видання Le Parisien, це викликало критику зі сторони мешканців містечка, де живе чоловік із родиною. У мережі користувачі поділилися на два табори. Дехто підтримує та захоплюється енергією довгожителя, а інші переймаються за майбутнє новонародженої доньки 91-річного француза Луїзи Марії.

Попри критику та свій поважний вік П’єр Сабле допомагає дружині виховувати дітей та доглядати за шестимісячною донькою. Він запевняє, що сповнений сил та здатен виховати доньку: «Якщо є кохання – можливо все». Водночас дружина П’єра Сабле зазначила, що її чоловік сповнений сил і вона щаслива з ним. «Він дуже хороший батько, дуже хороший партнер по життю», – стверджує Айші.

До слова, П’єр Сабле не просто займається спортом, але і здобуває нагороди в марафонах тощо. Зокрема, за свою участь у Нью-Йоркському марафоні, коли довгожителю був 81 рік, його нагородили медаллю в категорії старше 80 років.

Нагадаємо, як британка дала пораду, як дожити до 104 років і залишатися щасливою. Мешканка Великої Британії Маргарет Джонс відсвяткувала свій 104-й день народження, вразивши оточення своєю енергійністю та оптимізмом. Колишня військовослужбовиця, яка пройшла крізь вогонь Другої світової війни, розкрила просту, але глибоку філософію, що дозволила їй перетнути столітній рубіж у доброму гуморі. 

Також повідомлялося, як 106-річна британка, яка перемогла рак, розповіла про свій секрет довголіття. Маргарет Гарт відсвяткувала свій 106-й день народження. Жінка, яка за своє довге життя встигла попрацювати на фронті та побороти важку хворобу в майже столітньому віці, поділилася своїм ставленням до життя. 
 

Читайте також:

Теги: здоров'я Франція довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ні сексу, ні вина? Зумери продовжують перевертати світ
Ні сексу, ні вина? Зумери продовжують перевертати світ
14 лютого, 21:50
Макрон відмовиться входити до Ради миру Трампа – Bloomberg
Макрон відмовиться входити до Ради миру Трампа – Bloomberg
19 сiчня, 23:31
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
Франція блокує закупівлю британських ракет Storm Shadow для України
27 сiчня, 04:32
Федоров розповів, що Україна узгодила з Францією передачу літаків та ракет
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
28 сiчня, 10:00
У віці 40-45 років ліпідограма бажана щороку
Показник здоров'я серця: кардіолог назвав аналіз, який потрібно здавати вже після 20 років
17 сiчня, 14:35
Активність Сонця з 29 по 31 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 29-31 січня: якою буде сонячна активність
29 сiчня, 08:13
Що можна спокійно викинути з домашньої аптечки: пояснює сімейна лікарка
Що можна спокійно викинути з домашньої аптечки: пояснює сімейна лікарка
3 лютого, 21:33
Активність Сонця з 3 по 4 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 лютого: якою буде сонячна активність
3 лютого, 07:15
Ексочільник Інституту арабського світу потрапив під розслідування
Скандал із файлами Епштейна дійшов до Парижа: поліція провела обшуки у культурній установі
Вчора, 17:21

Здоров'я

91-річний француз, який всьоме став батьком, поділився секретами довголіття
91-річний француз, який всьоме став батьком, поділився секретами довголіття
Alyona Alyona заявила про проблеми зі здоров’ям. Українці підтримали співачку 
Alyona Alyona заявила про проблеми зі здоров’ям. Українці підтримали співачку 
Народна артистка Ада Роговцева повідомила про проблеми зі здоров’ям
Народна артистка Ада Роговцева повідомила про проблеми зі здоров’ям
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків
Відома акторка Дар'я Малахова розповіла про хворобу сина та звернулася до батьків
CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя
CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua