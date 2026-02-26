Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Вчені знайшли щасливців, чия ДНК може блокувати нікотин

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Вчені вважають, що люди з «генетичним щитом» споживають набагато менше тютюну або взагалі не відчувають тяги до паління
фото з відкритих джерел

Вчені виявили особливу мутацію, яка заважає людині стати запеклим курцем

Науковці виявили рідкісну генетичну особливість, яка визначає, наскільки сильно людина піддається тютюновій залежності. Це відкриття може стати фундаментом для створення принципово нових ліків, що допоможуть курцям легко відмовитися від звички. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Nature Communications.

Науковці провели дослідження і з'ясували, що люди з певним варіантом гена нікотинового рецептора CHRNB3 значно менше схильні до зловживання тютюном.

Таке відкриття було зроблене завдяки вивченню геномів майже 38 000 осіб у Мехіко, серед яких значну частину становило корінне населення. Саме завдяки вивченню ДНК нащадків індіанців вдалося виявити ці рідкісні варіанти гена, які раніше не були в полі зору дослідників у Європі чи США.

Як стверджують вчені, ген CHRNB3 відповідає за те, як наш мозок реагує на нікотин. Дослідження показало, що специфічна мутація в цьому гені змінює роботу нікотинових рецепторів.

Науковці зазначають що для звичайного курця нікотин стає джерелом «винагороди» (викиду дофаміну), що швидко викликає звикання. А для власників мутації мозок сприймає нікотин інакше. Замість задоволення людина може відчувати нудоту або просто відсутність будь-якого ефекту. Як наслідок – організм не «навчається» хотіти наступну сигарету.

Зауважимо, сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює смертність від тютюну у понад 7 мільйонів осіб щороку, зокрема 1,6 мільйона жертв пасивного куріння.

Нагадаємо, пульмонолог Христина Вольницька спростувала популярний міф про користь електронних сигарет. За словами Христини Вольницької, у звичайних сигаретах, окрім нікотину, міститься багато інших небезпечних сполук – це і смоли, і важкі метали. Проте вейпи від них не відстають. Пульмонолог наголошує, що у своїй практиці регулярно бачить наслідки куріння.

За даними дослідження 2024–2025 років, 40% учнів 13-15 років курили електронні сигарети, а серед дітей 15-16 років 50% хоча б раз у житті мали досвід їх використання.

Читайте також:

Теги: здоров'я тютюнові вироби ДНК вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ні сексу, ні вина? Зумери продовжують перевертати світ
Ні сексу, ні вина? Зумери продовжують перевертати світ
14 лютого, 21:50
Програма фокусується на найбільш критичних показниках здоров'я для вікової категорії 40+
В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: що відомо
31 сiчня, 08:28
Українці зможуть подавати декларації лікарю онлайн через платформу «Кабінет пацієнта»
МОЗ заявило про відкриття платформи «Кабінет пацієнта»: як скористатися
9 лютого, 19:55
Людину, яка сильно перемерзла, не можна змушувати активно рухатися
Перша допомога при переохолодженні: лікарка пояснила, чого ні в якому разі не можна робити
27 сiчня, 08:00
Неправильно спрямовані потужні лазери можуть викликати електричні розряди, стверджують вчені
Сонячні електростанції в космосі загрожують супутникам: що кажуть вчені
3 лютого, 13:05
Активність Сонця з 27 по 28 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 січня: якою буде сонячна активність
27 сiчня, 08:00
Пацієнти звернулися до суду з позовами проти розробника медичного інструмента, що використовує штучний інтелект
Штучний інтелект в медицині покалічив десятки пацієнтів
10 лютого, 17:53
В осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу
Отруєння у їдальні Ради не було: стало відомо, чим захворіли нардепи
19 лютого, 11:42
Активність Сонця з 23 по 24 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 23-24 лютого: якою буде сонячна активність
23 лютого, 07:45

Здоров'я

Вчені знайшли щасливців, чия ДНК може блокувати нікотин
Вчені знайшли щасливців, чия ДНК може блокувати нікотин
Садівництво знижує ризик розвитку раку та покращує психічне здоров’я: дослідження
Садівництво знижує ризик розвитку раку та покращує психічне здоров’я: дослідження
Як життя біля АЕС збільшує ризик смерті від раку? Результати дослідження
Як життя біля АЕС збільшує ризик смерті від раку? Результати дослідження
Жінці ампутували руки та ноги після того, як її облизав пес
Жінці ампутували руки та ноги після того, як її облизав пес
Великий піст 2026: як бути в ресурсі та не їсти одну лише гречку
Великий піст 2026: як бути в ресурсі та не їсти одну лише гречку
Скільки коштують пластичні операції в Україні? Хірург назвав ціни
Скільки коштують пластичні операції в Україні? Хірург назвав ціни

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua