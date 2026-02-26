Вчені знайшли щасливців, чия ДНК може блокувати нікотин

Вчені вважають, що люди з «генетичним щитом» споживають набагато менше тютюну або взагалі не відчувають тяги до паління

Вчені виявили особливу мутацію, яка заважає людині стати запеклим курцем

Науковці виявили рідкісну генетичну особливість, яка визначає, наскільки сильно людина піддається тютюновій залежності. Це відкриття може стати фундаментом для створення принципово нових ліків, що допоможуть курцям легко відмовитися від звички. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Nature Communications.

Науковці провели дослідження і з'ясували, що люди з певним варіантом гена нікотинового рецептора CHRNB3 значно менше схильні до зловживання тютюном.

Таке відкриття було зроблене завдяки вивченню геномів майже 38 000 осіб у Мехіко, серед яких значну частину становило корінне населення. Саме завдяки вивченню ДНК нащадків індіанців вдалося виявити ці рідкісні варіанти гена, які раніше не були в полі зору дослідників у Європі чи США.

Як стверджують вчені, ген CHRNB3 відповідає за те, як наш мозок реагує на нікотин. Дослідження показало, що специфічна мутація в цьому гені змінює роботу нікотинових рецепторів.

Науковці зазначають що для звичайного курця нікотин стає джерелом «винагороди» (викиду дофаміну), що швидко викликає звикання. А для власників мутації мозок сприймає нікотин інакше. Замість задоволення людина може відчувати нудоту або просто відсутність будь-якого ефекту. Як наслідок – організм не «навчається» хотіти наступну сигарету.

Зауважимо, сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює смертність від тютюну у понад 7 мільйонів осіб щороку, зокрема 1,6 мільйона жертв пасивного куріння.

Нагадаємо, пульмонолог Христина Вольницька спростувала популярний міф про користь електронних сигарет. За словами Христини Вольницької, у звичайних сигаретах, окрім нікотину, міститься багато інших небезпечних сполук – це і смоли, і важкі метали. Проте вейпи від них не відстають. Пульмонолог наголошує, що у своїй практиці регулярно бачить наслідки куріння.

За даними дослідження 2024–2025 років, 40% учнів 13-15 років курили електронні сигарети, а серед дітей 15-16 років 50% хоча б раз у житті мали досвід їх використання.