У США зростає кількість довгожителів: фахівці прогнозують кризу в країні

Населення США швидко старіє, а кількість молодих працівників, які могли б за ним доглядати, зменшується

У США зростає кількість американців, які живуть до 100 років та навіть більше. Експерти вважають, що США не готові до таких демографічних змін. Про це пише «Главком» із посиланням на Northeastern.

Криза зростання середньої тривалості життя у США

Експерти прогнозують, що у США населення віком понад 100 років за 30 років зросте вчетверо. Така тенденція пояснюється якісною медициною, знаннями про здоровий спосіб життя, звичками та якістю життя загалом.

Водночас це створює певні виклики для суспільства. Питання полягає в тому, як правильно піклуватися про вразливу групу людей, що живуть до 100 та більше років. До того ж для влади США постає питання, чи може вона собі дозволити утримувати велику кількість людей похилого віку.

За словами директора Центру політики охорони здоров'я та досліджень у галузі охорони здоров'я Північно-Східного університету Гері Янга, країна не готова до цього. «Ми просто не готові, і в нас у цій країні немає жодного реального комплексного плану для вирішення цих демографічних змін», – сказав Гері Янг.

Річ у тім, що відбувається демографічне стиснення: населення країни швидко старіє, а кількість молодих працівників, які могли б за ним доглядати зменшується. Тому кількість доглядальників мала, а оплата цих послуг висока та не доступна для більшості сімей. За результатами опитування Genworth Cost of Care Survey, у 2024 році послуги в будинках для людей похилого віку кошутують від $70 тис. до $100 тис.

З чим зіштовхуються 100-літні люди в США

Рут Ґоув лише у 99 років вона перестала їздити на своєму авто

100-літня Рут Ґоув зі штату Массачусетс у США розповіла про своє довге життя та з якими викликами вона стикається. У свої 100 років жінка досі готує собі їжу та пере речі. Однак у 99 років вона перестала їздити на своєму авто, тож тепер жінка покладається на свою 75-річну доньку Мері Енн Вутселас. «Вона годувала мене і досі годує. Але тепер у неї та її чоловіка є свої проблеми та зустрічі», – розповіла довгожителька.

Серед речей, які тепер стали нездійсненими для 100-річної жінки – це візит до перукарні чи магазину. З подібними складнощами зіштовхується більшість американців, які живуть довше середньої тривалості життя.

Загалом очікується, що до 2040 року в США кількість американців віком понад 65 років зросте до 80 млн, а частка дітей зменшиться. Адже рівень народжуваності в США скорочується, у порівнянні з минулими десятиліттями. Проте фіксується зростання тривалості життя завдяки розвитку медицини. Це може мати значні наслідки для охорони здоров'я США.

