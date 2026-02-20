Кропивничанка відзначила 101-річчя та назвала головний секрет свого довголіття

Один із секретів довголіття 101-річної кропивничанки – це просте харчування

Ніна Іванівна Варвінська з Кропивницького 18 лютого 2026 року відзначила свій 101 день народження. У цей день довгожителька розрила головний секрет свого довгого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на Кропивницьку міську раду.

Ніна Іванівна запевняє, що секрет її довгого життя криється у молитві. Також своє здоров'я жінка підтримує простим харчуванням. У свій день народження довгожителька зустріла гостей із радістю та у бадьорому дусі. Ніна Іванівна Варвінська народилася на Харківщині. У 1941 році через війну жінка з родиною евакуювалася на Кавказ. У батьків Ніни Іванівни було ще четверо доньок.

«Тяжко працювала на заводі, де виготовляли снаряди для фронту. Попри фізично важку працю, потрібно було ще й стежити за максимальною точністю виробів. З 18 років супроводжувала військові ешелони, якими перевозили зброю, зерно, вугілля. Працювала так до кінця війни, а Перемогу зустріла далеко від фронту – в Узбекистані», – розповіли у міськраді.

Після цього Ніна Іванівна працювала у тепловозному депо в Ташкенті. Проте у 1996 році повернулася до України та почала жити в Кропивницькому. Саме тут жінка почала ходити до церкви. Довгожителька переконана у тому, що саме віра в Бога допомагає їй та дає життєві сили.

Поки Ніна Іванівна мала змогу, вона відвідувала церкву. Проте зараз жінка вже не виходить з дому, але ще має світлий розум та сама про себе дбає. Власних дітей жінка не має, але в неї є багато родичів, які живуть в різних куточках світу.

