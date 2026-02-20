Головна Скотч Здоров'я
Кропивничанка відзначила 101-річчя та назвала головний секрет свого довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Довгожителька Ніна Варвінська народилася на Харківщині
фото: Кропивницька міська рада

Один із секретів довголіття 101-річної кропивничанки – це просте харчування

Ніна Іванівна Варвінська з Кропивницького 18 лютого 2026 року відзначила свій 101 день народження. У цей день довгожителька розрила головний секрет свого довгого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на Кропивницьку міську раду.

Ніна Іванівна запевняє, що секрет її довгого життя криється у молитві. Також своє здоров'я жінка підтримує простим харчуванням. У свій день народження довгожителька зустріла гостей із радістю та у бадьорому дусі. Ніна Іванівна Варвінська народилася на Харківщині. У 1941 році через війну жінка з родиною евакуювалася на Кавказ. У батьків Ніни Іванівни було ще четверо доньок.

«Тяжко працювала на заводі, де виготовляли снаряди для фронту. Попри фізично важку працю, потрібно було ще й стежити за максимальною точністю виробів. З 18 років супроводжувала військові ешелони, якими перевозили зброю, зерно, вугілля. Працювала так до кінця війни, а Перемогу зустріла далеко від фронту – в Узбекистані», – розповіли у міськраді.

Після цього Ніна Іванівна працювала у тепловозному депо в Ташкенті. Проте у 1996 році повернулася до України та почала жити в Кропивницькому. Саме тут жінка почала ходити до церкви. Довгожителька переконана у тому, що саме віра в Бога допомагає їй та дає життєві сили.

Поки Ніна Іванівна мала змогу, вона відвідувала церкву. Проте зараз жінка вже не виходить з дому, але  ще має світлий розум та сама про себе дбає. Власних дітей жінка не має, але в неї є багато родичів, які живуть в різних куточках світу.

Нагадаємо, як Миколі Чабану з Каменя-Каширського, що на Волині, виповнився 101 рік. Довгожитель сам доглядає господарство, тримає козу і щодня виконує фізичні вправи. Пенсіонер розповів: за його плечима – десятки років роботи водієм вантажівки та тисячі кілометрів доріг. Чоловік певен: секрет його довголіття – щоденна зарядка і жодної ліні.

Активность Солнца с 9 по 10 февраля 2026 года
Прогноз магнитных бурь 9-10 февраля: какой будет солнечная активность
9 лютого, 08:10
Програма фокусується на найбільш критичних показниках здоров'я для вікової категорії 40+
В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: що відомо
31 сiчня, 08:28
Укранці можуть знайти роботу в Іспанії завдяки бесплатним курсам
Як українцям знайти роботу в Іспанії. Українка розповіла про нюанси працевлаштування
Вчора, 08:54
Катерина Куліковська з Дніпра вже восьмий рік живе на Алясці
Українка розповіла про життя в одному з найхолодніших міст світу
25 сiчня, 20:15
Понад 640 медичних закладів зареєструвалися, щоб долучитися до програми
Безплатний чекап для українців 40+: Свириденко анонсувала старт запрошень
26 сiчня, 19:41
Активність Сонця з 17 по 18 лютого 2026 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 лютого: якою буде сонячна активність
17 лютого, 06:28
Під час передачі «авансу» у розмірі $5 тис. від одного з «клієнтів», слідчі затримали організатора схеми
У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів
4 лютого, 16:41
Влада закликає балансоутримувачів вчасно встановлювати захисні огорожі та очищувати покрівлі
Падіння крижаних бурульок у Києві: як вберегтися та хто має чистити дахи
11 лютого, 14:35
В осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу
Отруєння у їдальні Ради не було: стало відомо, чим захворіли нардепи
Вчора, 11:42

