Науковці довели, що забруднене повітря збільшує ризик хвороби Альцгеймера

Вчені пояснили, які люди мають найбільшу вразливість до впливу забрудненого повітря

Люди, які піддаються тривалому впливу забрудненого повітря, мають більшу схильність до хвороби Альцгеймера. Найбільша загроза такого впливу є для літніх людей. Це підтверджують результати масштабного дослідження Університету Еморі (США). Про це пише «Главком» із посиланням на журнал PLOS Medicine.

Дослідники проаналізували дані понад 27,8 млн американців віком від 65 років. Також науковці порівнювали рівень забруднення повітря у період з 2000 по 2018 рік, де проживали пацієнти, що мали деменцію.

Мета дослідження полягала в тому, щоб з’ясувати, як брудне повітря впливає на мозок людини та чи може викликати, наприклад, гіпертонію, інсульт чи депресію. Результати дослідження показали, що забруднене повітря дійсно має руйнівний вплив на тканини людського мозку.

Літні люди, які піддаються тривалому впливу забрудненого повітря, мають більшу схильність до хвороби Альцгеймера фото з відкритих джерел

Попри те, що стан здоров’я людини є важливими чинником виникнення хвороби Альцгеймера, екологія також має свою роль цьому. До того ж вчені з’ясували, що деякі люди мають більшу чутливість до впливу брудного повітря. Йдеться про пацієнтів, що пережили інсульт, для них погана екологія та проблеми із судинами стають є одними із причин, що можуть підвищити ризик хвороби Альцгеймера. Однак наявність депресії чи підвищеного тиску не підсилює розвиток хвороби Альцгеймера через вплив брудного повітря.

Автори дослідження вважають та наголошують на тому, що покращення екологічних стандартів та краще очищення повітря від шкідливих викидів може позитивно вплинути на здоров’я суспільства в майбутньому. Адже за актуальними даними, у світі від хвороби Альцгеймера страждає близько 57 млн людей.

