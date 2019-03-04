Автолюбителям на заметку: специалисты назвали пять продуктов, дающих запах перегара



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Evehealth.ru

Ученые назвали продукты питания, употребление которых может сыграть злую шутку с любым автовладельцем

Эти совсем не алкогольные продукты способны при попадании в организм давать запах перегара.

Как поясняют ученые, данные продукты оказываются катализатором для микроорганизмов, обитающих в ротовой полости каждого человека. В частности, появление характерного «аромата» перегара – это результат повышенной активности анаэробных бактерий.

Квас. По словам экспертов, даже небольшое количество кваса способно спровоцировать появление «алкогольного духа», подозрительного для автоинспекторов.



Кисломолочные продукты. Многие знают, что в кефире содержится минимальная концентрация алкоголя, но запах перегара иногда неожиданно дают даже такие продукты, как йогурт или сметана.



Сладкий виноград. На этот продукт как на дающий запах перегара указывают опытные автовладельцы. Особенно в этом плане результативны черные сорта винограда. Если съесть переспевший виноград, напряженное общение с автоинспекторами гарантировано.



Чеснок. В большинстве случаев продувать алкотестер после чеснока приходится даже не потому, что этот продукт может давать слабый запах перегара. Многие водители с помощью чеснока пытаются скрыть реальное похмелье.



Соленья. Соленый огурец или помидор являются популярной закуской, и потому их аромат настораживает сотрудников полиции. Кроме того, употребление солений действительно может вызывать ощущение алкогольного духа.

Джерело: Medikforum.ru