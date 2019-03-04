Масленица-2019: шесть рецептов блинчиков, от которых вся семья будет в восторге



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Сегодня первый день масленичной недели, которая продлиться до 10 марта

Масленица. Услышав это слово, первым делом мы представляем себе вовсе не чучело в огне, а аппетитные и ароматные блинчики. Волшебный запах этого лакомства с утра бодрит в сто раз лучше, чем чашка крепкого кофе.

Сегодня первый день масленичной недели, а значит, самое время запастись рецептами вкусных блинов, чтобы радовать близких оригинальными праздничными угощениями.

Классические блины

Конечно, этот рецепт многим известен с детства, но иногда одолевает подлое сомнение и рука невольно тянется к клавиатуре, чтобы проверить — ничего ли ты не напутал? Даем вам возможность убедиться, что с вашей памятью все отлично! Конечно, этот рецепт многим известен с детства, но иногда одолевает подлое сомнение и рука невольно тянется к клавиатуре, чтобы проверить — ничего ли ты не напутал? Даем вам возможность убедиться, что с вашей памятью все отлично!

Ингредиенты:

2 крупных яйца

500 мл молока

6 ст. л. муки

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

масло или половинка сырого картофеля (этим смазываем сковородку, чтобы блинчики не подгорали)

Как готовить:

Все продукты предварительно достаем из холодильника. Готовить классические блины лучше из ингредиентов комнатной температуры. Яйца взбиваем с солью и сахаром до полного растворения. Затем добавляем молоко и снова взбиваем.

Вмешиваем муку, предварительно просеяв через сито, чтобы не было комочков. Теперь добавляем 2 ст. ложки растительного масла и взбиваем. Даем готовому тесту постоять 20 минут.

По консистенции тесто должно напоминать жидкую сметану. Если вы ошиблись с пропорциями, не паникуйте: чтобы сделать тесто гуще, добавьте немного муки, а если оно недостаточно жидкое — просто разбавьте водой.

Блины готовим на раскаленной сковороде, смазанной маслом или половинкой картофеля. Если вы хорошо прогрели сковородку, тонкие блинчики жарьте по минуте с каждой стороны.

Вуаля! Такие блинчики можно подавать практически с чем угодно: с икрой, сметаной, медом или вареньем.

Пышные панкейки

Ингредиенты:

3 куриных яйца

140 мл молока

120 г муки (можно положить в тесто 100 г муки и 20 г картофельного крахмала)

1 ч. л. разрыхлителя для теста

щепотка соли

50 г сахара

Как готовить:

Отделяем белки от желтков. Чашу с белками убираем в холодильник, а желтки взбиваем вместе с сахаром и молоком. Затем добавляем разрыхлитель и просеянную муку.

Достаем белки из холодильника и взбиваем с солью до получения острых пиков. Взбитые белки вливаем в желтковую массу и смешиваем ложкой. Миксер лучше не использовать, чтобы тесто не утратило пышность.

Выпекаем на раскаленной сковороде с хорошим антипригарным покрытием, потому что масло мы использовать не будем. Чтобы панкейки точно не подгорели, можно протереть поверхность сковороды половинкой сырого картофеля. Столовую ложку теста выкладываем на сковороду и жарим по 1,5 минуты с обеих сторон.

Тонкие ажурные блинчики

Ингредиенты:

2 яйца

1 ст. л. сахара

щепотка соли

200 мл молока

130 мл кипятка

2 ст. л. растительного масла

100 г пшеничной муки

Как готовить:

Яйца взбиваем с сахаром и солью. Вливаем молоко, не прекращая взбивать. Муку просеиваем и постепенно всыпаем в тесто. Перемешиваем до получения однородной массы.

Когда тесто готово, вливаем кипяток и добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем деревянной лопаткой.

Блины жарим на раскаленной сковороде, наливая тесто очень тонким слоем. Можете попробовать сами создать замысловатый узор, выливая тесто тонкой струйкой по всей сковороде.

Манные блины

Ингредиенты:

600 мл молока

140 г манной крупы

30 г сливочного масла

300 г муки

25 г сахара

2 желтка

4 белка

растительное масло для жарки

соль

Как готовить:

Отделяем белки от желтков. Белки убираем в холодильник. Варим манную кашу из крупы, молока (400 мл) и сливочного масла. Смешиваем готовую кашу с мукой и 2 желтками, солим и тщательно перемешиваем до однородной консистенции.

Оставшееся молоко немного подогреваем (не доводя до кипения), смешиваем с оставшимся сливочным маслом и вливаем в блинное тесто.

Белки достаем из холодильника, взбиваем до мягких пиков и аккуратно вмешиваем в готовое тесто ложкой. Выпекаем на разогретой сковороде, предварительно смазанной растительным маслом.

Овсяные блинчики для тех, кто сидит на диете

Ингредиенты (на 10 штук):

300 г овсяных хлопьев

2 яйца

200 мл кефира

щепотка соды

Как готовить:

Овсяные хлопья перемалываем, чтобы получить мелкую муку. Взбиваем с яйцами и кефиром. Добавляем соду.

Выпекаем диетические блины на разогретой сковороде без масла. Чтобы блинчики точно не пригорели, можно протереть поверхность половинкой сырого картофеля. Печь каждый блинчик лучше по 1,5 минуты с каждой стороны под крышкой — тогда тесто быстрее схватится, а блин немного поднимется.

Блины на темном пиве

Ингредиенты:

200 г пшеничной муки

50 г ржаной муки

350-450 мл темного пива

100 г самой жирной (30–42%) сметаны

2 яйца

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

3 ст. л. растительного масла

Как готовить:

Яйца с сахаром взбиваем в пышную пену. Продолжая взбивать, вливаем сметану. Теперь в смесь добавляем половину пива и перемешиваем. Аккуратно всыпаем сначала просеянную пшеничную, затем ржаную муку. Тщательно вымешиваем, чтобы не было комков.

Далее вливаем оставшееся пиво и растительное масло. Накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 30 минут. Сильно разогреваем сковороду, смазанную маслом. Тесто наливаем на сковороду тонким слоем и выпекаем на среднем огне.

Напомним, что «Скотч» опубликовал подборку лучших рецептов блинов от знаменитостей, которые можно смело готовить во время Масленицы.

Джерело: BigPicture