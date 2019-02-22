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    Здоровье

    Психологи считают, что любовные утехи после ссоры портят отношения

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    Психологи считают, что любовные утехи после ссоры портят отношения

    К такому выводу пришли американские исследователи из Университета Бакнесса

    Специалисты провели опрос 74 пар и выяснили, что мужчины и женщины по-разному относятся к примирительному сексу. А если один партнер не будет учитывать мнение другого, охлаждение в отношениях, вызванное разногласием, еще более усилится после постели.

    Разное восприятие секса после ссоры у мужчин и женщин оказалось вызвано их внутренними установками. Отвечая на вопрос психологов, каким способом эффективнее всего нормализовать отношения после конфликта, представители сильного пола ответили: в первую очередь сексом. Следующими в рейтинге были комплименты и добрые жесты в адрес любимой.

    У женщин перечень самых эффективных мужских поступков для заглаживания вины оказался другим. Представительницы слабого пола готовы будут забыть обиду, если мужчина будет проводить с ними больше времени, извинится, что был не прав, и/или заплачет. Секс после ссоры в этот список не попал.

     «Половой акт с целью примирения для дам не является действенным способом нормализовать отношения, тогда как мужчины считают его одним из лучших. Эту разницу в восприятии секса парам нужно учитывать, чтобы не усугублять конфликт», - заявили психологи из США.

    Джерело: Medikforum.ru

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