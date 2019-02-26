Адель и Дрейк арендовали целое здание, чтобы поиграть в боулинг



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Адель и Дрейк

Звезды шоу-бизнеса как никто знают толк в хороших и дорогих развлечениях

Если им хочется уединения в публичном месте, то они просто арендуют его целиком, невзирая на других посетителей. Так, Дрейк и Адель, которые, как оказалось, являются хорошими друзьями, недавно сняли целое здание, чтобы поиграть в боулинг без свидетелей.

Сообщается, что британская певица, живущая в Лос-Анджелесе со своим мужем и сыном, провела отличный вечер вместе с Дрейком сначала за ужином в ресторане Jerry’s Famous Deli, а затем в боулинге в Pinz. Друзья арендовали сразу 32 дорожки, бар и все помещения, прилежащие к боулингу, чтобы их не беспокоили папарацци.

Дрейк и Адель действительно дружат уже некоторое время. В октябре певица посетила концерт канадского рэпера, а после призналась ему в любви в Twitter: «Это лучшее шоу, которое я когда-либо видела. Невероятная любовь!». В ответ Дрек запостил твит Адель у себя в Instagram и написал, что обожает эту женщину. Похоже, в американском шоу-бизнесе появилась новая дружеская пара, которая вызывает большой интерес у поклонников из-за возможностей будущей коллаборации. Было бы интересно услышать совместный трек от Адель и Дрейка, но пока музыканты подобных планов не озвучивали.

Также ходят слухи, что Адель, возможно, больше не будет гастролировать после закрытия своей фирмы Remedy Touring LLP. По сообщению The Sun, певица подала заявку на добровольную ликвидацию своего бизнеса, где она регистрировала свои доходы от живых выступлений.

Джерело: popcornnews