Як приборкати апетит взимку: лікарка дала сім порад

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лікарка пояснила, чому ми їмо більше взимку
Лікарка пояснила справжні причини переїдання взимку та поділилася порадами

У холодні місяці багато людей помічають значне зростання апетиту та споживання калорій. Доктор Крістал Віллі з клініки Zava пояснила наукові причини цього сезонного сплеску та поділилася сімома перевіреними методами, як свідомо керувати тягою до їжі взимку. Про це пише «Главком» із посиланням на Express.

За словами доктора Віллі, підвищений апетит взимку викликаний трьома основними біологічними та гормональними факторами. «Коли температура падає, наш організм інстинктивно шукає більше енергії для підтримки температури тіла. Це проявляється як сильна тяга до висококалорійної «комфортної їжі», такої як макарони із сиром або гарячий шоколад, які містять багато жирів і цукру для швидкого перетворення на тепло», – пояснює лікарка.

Зменшення сонячного світла викликає падіння рівня серотоніну та дофаміну (нейромедіаторів, що регулюють настрій). Вуглеводи підвищують серотонін, тому люди починають тягнутися до хліба, пасти та шоколаду для компенсації втоми та дратівливості.

Зміщення режиму сну та зниження активності можуть призвести до того, що гормон грелін (стимулює голод) зростає, а лептин (сигналізує про ситість) падає. Це змушує нас відчувати менше задоволення від їжі та з’їдати більше. 

Доктор Віллі наводить сім стратегій для приборкання зимового апетиту:

  • Додайте спецій: Активний інгредієнт чилі – капсаїцин – відомий своєю здатністю трохи прискорювати метаболізм та зменшувати відчуття голоду.
  • Почніть із клітковини: Їжа, багата на клітковину (овес, сочевиця, броколі), уповільнює травлення та надовго дарує відчуття ситості.
  • Оберіть чорний шоколад: Гіркі сполуки в темному шоколаді (понад 70% какао) уповільнюють травлення та сигналізують організму про зменшення споживання їжі.
  • Сніданок із високим вмістом білка: Яйця, грецький йогурт або сир довше перетравлюються, стабілізуючи рівень цукру в крові та запобігаючи різким нападам голоду протягом дня.
  • Включіть Омега-3 жири: Здорові жири (лосось, насіння льону, волоські горіхи) покращують зв'язок між кишківником та мозком і підвищують чутливість до лептину, допомагаючи швидше розпізнавати насичення.
  • Використовуйте менші тарілки: Цей візуальний прийом змушує мозок сприймати порції як більші, сприяючи усвідомленому харчуванню.
  • Пийте більше води: Вживання води або трав'яного чаю до та під час їжі допомагає контролювати апетит, запобігаючи плутанині спраги з голодом.

До слова, додавання риби до раціону є одним із найефективніших способів підтримати здоров’я серцево-судинної та нервової систем. Проте, як зазначають дієтологи, не всі види риби однаково корисні. Деякі містять вищі дози необхідних поживних речовин, як-от омега-3, і значно менше потенційних забруднювачів, наприклад, ртуті. 

