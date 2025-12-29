Головна Скотч Здоров'я
106-річна британка, яка перемогла рак, розповіла про свій секрет довголіття

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Маргарет Гарт працювала медсестрою
фото: kentonline.co.uk

Маргарет Гарт відсвяткувала 106-річчя та поділилася життєвим досвідом після подолання онкології

Мешканка Великої Британії Маргарет Гарт відсвяткувала свій 106-й день народження. Жінка, яка за своє довге життя встигла попрацювати на фронті та побороти важку хворобу в майже столітньому віці, поділилася своїм ставленням до життя. Про це пише «Главком» із посиланням на Kent Online.

Маргарет народилася 19 грудня 1919 року в місті Гайт, графство Кент. Її молодість припала на роки Другої світової війни, під час якої вона працювала медсестрою на швидкій допомозі.

Після війни Маргарет разом із чоловіком займалася підприємництвом: спочатку вони тримали газетний кіоск, а згодом вона відкрила власний магазин модного одягу. Попри те, що жінка нічого не тямила в моді на старті, вона самотужки опанувала професію з нуля. Сьогодні Маргарет – щаслива бабуся трьох онуків та прабабуся п'яти правнуків.

Одним із найважчих випробувань для жінки став діагноз «рак грудей», який їй поставили у віці 99 років. Проте Маргарет не втратила присутності духу. Завдяки стійкості та вчасній допомозі лікарів вона змогла повністю одужати.

Коли Маргарет запитують про головну причину її довголіття, вона лише жартує: «У мене немає особливого секрету. Просто продовжуйте дихати». Попри поважний вік, вона залишається надзвичайно активною: самостійно готує їжу, займається садівництвом, регулярно ходить по магазинах із подругами.

Свій 106-й день народження Маргарет відсвяткувала у колі рідних та друзів у пансіонаті, де вона зараз мешкає. Приємним бонусом до свята стала чергова вітальна листівка від короля Чарльза III та королеви Камілли.

Раніше у Північній Ірландії відбулося особливе святкування дня народження для ветерана Другої світової війни, 107-річного Нормана Ірвіна, який є найстарішим чоловіком у регіоні.

Теги: жінка діагноз день народження довголіття

