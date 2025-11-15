Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Найкорисніші види риби для здоров'я серця та мозку: рекомендації дієтологів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
фото: Freepik.com

Яку рибу їсти, щоб захистити мозок від старіння

Додавання риби до раціону є одним із найефективніших способів підтримати здоров’я серцево-судинної та нервової систем. Проте, як зазначають дієтологи, не всі види риби однаково корисні. Деякі містять вищі дози необхідних поживних речовин, як-от омега-3, і значно менше потенційних забруднювачів, наприклад, ртуті. Про це пише «Главком» із посиланням на Health.

Видання Health, посилаючись на експертів-дієтологів та фахівців із довголіття, опублікувало список із шести видів риби, які вважаються найбільш корисними для серця та мозку:

Лосось

Лосось, особливо дикий аляскинський (сортів нерка та кіжуч), є лідером завдяки високому вмісту омега-3 жирних кислот DHA та EPA. Ці жири підтримують здоров'я серця, знижуючи рівень тригліцеридів, покращуючи холестерин та зменшуючи запалення. Лосось також багатий на потужний антиоксидант астаксантин, який захищає мозок від вікового зниження когнітивних функцій.

Сардини

Незважаючи на свій розмір, сардини є джерелом вражаючої кількості корисних речовин: EPA та DHA, вітаміну D, B12, кальцію та селену. Оскільки сардини перебувають низько у харчовому ланцюгу, вони накопичують мінімальну кількість ртуті. Регулярне споживання сардин може навіть зменшити необхідність у дорогих добавках омега-3.

Веселкова форель

Ця прісноводна риба є відмінним джерелом омега-3, вітаміну D та білка. Форель, вирощена в США, часто має позначку «Найкращий вибір» за критеріями екологічної стійкості та низький рівень ртуті. Вітамін D, яким багата форель, відіграє ключову роль у підтримці функції клітин мозку та регуляції настрою.

Оселедець 

Ця риба, схожа на сардини, є потужним джерелом омега-3, вітаміну D та B12. Порція оселедця (85 г) може покрити понад 400% добової потреби у вітаміні B12, який є життєво необхідним для нервової функції та виробництва нейромедіаторів (серотоніну та дофаміну).

Анчоуси

Анчоуси, багаті на омега-3, також містять значну кількість кальцію (15% добової норми на порцію) та заліза, необхідного для транспортування кисню і виробництва нейротрансмітерів. Завдяки низькому вмісту ртуті, анчоуси ідеально підходять для частого використання у салатах та соусах.

Арктичний голець

Ця прісноводна риба вважається одним із найбільш екологічно стійких варіантів і часто рекомендується як екологічна альтернатива лососю. Арктичний голець має такий же рівень омега-3 у порівнянні з лососем та фореллю, але вирізняється м’якшим, менш «рибним» смаком. 

Експерти наголошують, що найбільшу концентрацію ртуті накопичують великі хижі риби, що перебувають високо у харчовому ланцюгу. Регулярне споживання такої риби може призвести до високого рівня ртуті, що пов’язано з підвищеним ризиком гіпертонії та серцевого нападу.

Риба з найвищим вмістом ртуті (за даними FDA):

  • Королівська макрель;
  • Марлін;
  • Акула;
  • Риба-меч;
  • Тунець великоокий. 

Для мінімізації ризику експерти радять обирати дрібну жирну рибу, регулярно чергувати види риб у раціоні та шукати продукти з сертифікатами екологічної стійкості.

До слова, у Київській області під час рибоохоронного рейду виявили чоловіка, який ловив рибу сітками. Загалом він наловив на понад 117 тис. грн. Зазначається, що своїми незаконними діями чоловік завдав збитків рибному господарству у розмірі 117 300 грн.

Читайте також:

Теги: здоров'я продукти риба вітамін D довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Гіпертонія серед дітей у світі різко зросла за останні два десятиліття: вчені назвали причини
Гіпертонія серед дітей у світі різко зросла за останні два десятиліття: вчені назвали причини
Дієтологи одностайно назвали найкориснішу олію для здоров'я
Дієтологи одностайно назвали найкориснішу олію для здоров'я
Пальмова олія та рак: вчені встановили зв'язок
Пальмова олія та рак: вчені встановили зв'язок
Жити до 150 років можливо? Китай інвестує у перші пігулки від старіння
Жити до 150 років можливо? Китай інвестує у перші пігулки від старіння
Дієтологи розповіли, які напої допомагають зняти стрес
Дієтологи розповіли, які напої допомагають зняти стрес
Дослідники б'ють на сполох через небезпеку популярного напою Bubble Tea
Дослідники б'ють на сполох через небезпеку популярного напою Bubble Tea

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua