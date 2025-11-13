Дієтологи одностайно назвали найкориснішу олію для здоров'я

Дієтологи рекомендують купувати оливкову олію, особливо Extra Virgin

Оливкову олію, особливо Extra Virgin (EVOO), визнано найкращою як для приготування їжі, так і для здоров’я. Такий висновок зробили чотири зареєстровані дієтологи (RDN), пише «Главком» із посиланням на realsimple.com.

Олія багата на корисні мононенасичені жири, які знижують рівень «поганого» холестерину і тригліцеридів, зменшуючи ризик серцевих захворювань. Вона містить поліфеноли – потужні антиоксиданти, які підтримують серцево-судинну систему та покращують ліпіди крові.

Експерти радять обирати холодного віджиму (cold-pressed) або Extra Virgin, оскільки такі олії мінімально оброблені та зберігають більше поживних речовин.

Дієтологи зазначають, що при виборі олії необхідно уникати високоочищених промислових олій (наприклад, соняшникової, соєвої, сафлорової), які містять надлишок прозапальних омега-6 поліненасичених жирів. Також слід бути обережними з насиченими жирами (кокосова, пальмова олія).Оливкова олія, навпаки, є стабільною і поживною.

Деякі олії мають вищу точку димлення, оливкова олія чудово підходить для щоденного приготування їжі. Рафінована оливкова олія має точку димлення від 390°F до 470°F (від 199°C до 243°C), а олія Extra Virgin – від 350°F до 410°F (від 177°C до 210°C). Вона підходить для широкого спектру страв: від смаження овочів та риби до приготування салатних заправок та навіть випічки (кекси, солодкий хліб).

Дослідження пов'язують споживання оливкової олії зі зниженням ризику загальної смертності, а також з покращенням здоров'я мозку та метаболічних процесів.

Дієтологи рекомендують купувати оливкову олію, особливо Extra Virgin, у темних скляних пляшках та зберігати її у прохолодному, темному місці для запобігання окисленню.

До слова, через посуху влітку в Україні прогнозується здорожчання соняшникової олії. «Главком» перевірив ціни у столичних магазинах: літр уже коштує більше 100 грн, але олії вистачає на полицях.