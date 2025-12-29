Дерево замість психолога: новий тренд у Китаї підкорює молодь

Мешканці Пекіна масово «усиновлюють» міські дерева

У Пекіні набирає обертів незвичний рух – лісова терапія, де головним інструментом зцілення стали обійми з деревами. У міських парках та скверах дедалі частіше можна побачити людей, які притуляються до стовбурів, прислухаються до шелесту кору або навіть «знайомлятися» з рослинами перед тим, як до них доторкнутися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал The Conversation.

Популярність практики різко зросла після пандемії. Тривала ізоляція та цифровий стрес змусили городян шукати нові форми фізичного контакту та заспокоєння. Для багатьох обійми з деревом стали безпечною альтернативою людській близькості, якої так бракує у перенаселеному мегаполісі.

Сяоян Вонг, засновниця однієї зі спільнот лісової терапії, пояснює, що процес починається з простого спостереження за комахами на корі та поступового «зближення» з деревом. Це допомагає подолати початкову незручність і відновити зв'язок із реальним світом.

Дослідження показують, що найчастіше до дерев приходять за порадою молоді жінки. У сучасному Китаї вони все частіше відмовляються від традиційних шлюбів, обираючи одинокість чи альтернативні способи емоційної підтримки.

Учасники груп часто обирають своє дерево, дають йому ім'я та вигадують спеціальні жести, що відображають характер рослини. Обіймати дерева приходять навіть пізно вночі, шукаючи спокою після виснажливого робочого дня.

На противагу звичайним історіям про змогу та перенаселеність Пекіна, цей тренд малює інший образ Китаю. Це місто, де люди намагаються відвоювати простір для емоцій та щирості посеред бетону. Для таких учасників, як 28-річний Флоріан Мо, лісова терапія стала місцем, де можна відкрито говорити про самотність та соціальний тиск, не боячись засудження.

