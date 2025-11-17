Головна Скотч Здоров'я
Гарбуз проти соняшнику: дієтологи порівняли, яке насіння найкраще для здоров'я

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Насіння гарбуза містить у чотири рази більше магнію, ніж соняшника
Дієтологи радять: насіння гарбуза – чемпіон із магнію, соняшника – лідер із клітковини

Насіння гарбуза та соняшника є фаворитами серед дієтологів завдяки високому вмісту корисних жирів, клітковини та відмінного смаку. Однак, якщо ви прагнете збільшити споживання конкретних поживних речовин, один вид насіння може значно переважати інший. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Prevention.

Видання, посилаючись на дієтологів Мерідан Зернер та Таню Б. Фрейріх, провело детальний порівняльний аналіз цих популярних добавок.

1. Клітковина

Клітковина необхідна для підтримки здорової мікрофлори кишківника, регулярності травлення та зниження ризику серцевих захворювань і діабету 2 типу. За цими параметрами перемагає насіння соняшника. Воно містить майже вдвічі більше клітковини, ніж гарбузове, і є кращим вибором, якщо клітковина є вашою основною метою.

«Достатня кількість клітковини може не здаватися пріоритетом, коли йдеться про харчування. Однак клітковина відіграє важливу роль у живленні корисних бактерій кишківника, покращенні регулярності випорожнень, допомагає нам залишатися ситими та задоволеними після їжі, а також знижує ризик серцевих захворювань, діабету 2 типу та ожиріння», – пояснила дієтологиня Таня Б. Фрейріх.

2. Білок 

Обидва види насіння є чудовим джерелом рослинного білка та лінолевих жирних кислот, пов'язаних зі зниженням артеріального тиску та стабілізацією цукру в крові. Тут лідирує насіння гарбуза. Воно містить значно більше білка (майже 30 г на 100 г), що робить його особливо корисним для людей на рослинній дієті.

3. Магній

Магній є важливим електролітом, необхідним для здоров'я кісток, регуляції цукру та зниження ризику серцевих захворювань.

Переможець тут насіння гарбуза. Воно містить приблизно вчетверо більше магнію (550 мг) порівняно із соняшниковим (129 мг), що робить його одним із найбільш щільних джерел цього мінералу.

Дієтологи зазначають: незважаючи на те, що гарбузове насіння лідирує за вмістом білка та магнію, а соняшникове – за клітковиною, найкраща стратегія – це ротація.

Насіння соняшника є чудовим джерелом селену та вітаміну Е, і дослідження пов'язують його споживання зі зниженням рівня глюкози та меншими запальними маркерами. Насіння гарбуза пов’язане зі зниженням ризику раку молочної залози.

«Я завжди шукаю способи допомогти своїм пацієнтам знизити запалення, і дослідження показують, що люди, які регулярно їдять більше насіння, зокрема соняшникового, як правило, мають нижчі запальні маркери», – підсумовує дієтолог Мерідан Зернер.

До слова, оливкову олію, особливо Extra Virgin (EVOO), визнано найкращою як для приготування їжі, так і для здоров’я. Такий висновок зробили чотири зареєстровані дієтологи (RDN).Олія багата на корисні мононенасичені жири, які знижують рівень «поганого» холестерину і тригліцеридів, зменшуючи ризик серцевих захворювань. Вона містить поліфеноли – потужні антиоксиданти, які підтримують серцево-судинну систему та покращують ліпіди крові.

