Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Телефон за обіднім столом безпечніший для фігури, ніж телевізор
фото із відкритих джерел

Цифрові розваги змінюють наш апетит

Нове дослідження вчених із Вустерського політехнічного інституту в Массачусетсі переглядає традиційні уявлення про шкоду гаджетів під час трапези. Результати експерименту, опубліковані в науковому журналі Physiology and Behaviour, довели: перегляд телевізора під час їжі значно підвищує ризик переїдання, тоді як використання смартфона має мінімальний вплив на кількість спожитих калорій. Про це пише «Главком» із посиланням на Gazeta Express.

Під час експерименту за участю понад ста добровольців дослідники порівнювали поведінку трьох груп людей. Перша група обідала під супровід телевізійних програм, друга була захоплена смартфонами, а третя їла в повній тиші без сторонніх факторів. Виявилося, що учасники з «телевізійної» групи з’їдали в середньому 164 кілокалорії за перекус, що на чверть більше за показник групи, яка не відволікалася. Водночас користувачі смартфонів споживали приблизно стільки ж їжі, скільки й люди без гаджетів, не демонструючи статистично значущої схильності до переїдання.

Психологи пояснюють таку різницю фізіологічними особливостями взаємодії з пристроями. Перегляд телевізора забезпечує пасивне відволікання, залишаючи обидві руки вільними, що дозволяє людині підносити їжу до рота практично автоматично. У таких умовах мозок настільки концентрується на візуальному сюжеті, що ігнорує сигнали шлунку про насичення та гірше фіксує обсяг з’їденого. Це призводить до формування відчуття недостатнього задоволення від їжі навіть після споживання великої порції.

Натомість використання смартфона вимагає активної маніпуляції руками та постійної взаємодії з екраном. Це фізично уповільнює процес харчування та робить його менш безперервним. Крім того, робота з телефоном вимагає іншого типу концентрації, яка, на відміну від телебачення, не блокує харчові сигнали настільки радикально. Вчені резюмують, що хоча найкращим варіантом залишається повна відмова від техніки за столом, заміна телевізора смартфоном може стати компромісним рішенням для тих, хто прагне краще контролювати свою вагу та уникати зайвих калорій.

До слова, звичайні побутові прилади, якими користуємося щодня, можуть бути джерелом небезпечного забруднення повітря у квартирі. Вчені з Пусанського національного університету виявили, що деякі пристрої викидають трильйони ультрадрібних часток, які проникають глибоко в легені.

Читайте також:

Теги: вчені харчування телебачення здоров'я телефон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльський стартап виробляє молоко, хімічно ідентичне справжньому, без використання тварин
Ізраїль випустить штучне молоко у 2026 році
8 грудня, 2025, 09:38
Путін заявляв про бажання дожити до глибокої старості
Путін хоче жити до 150 років. Вчені РФ взялися за ідею диктатора
16 грудня, 2025, 13:29
У свої 101 рік Джойс Лінас з Харрогейта все ще має жагу до життя та любить танцювати, в’язати, грати в бінго та прасувати
101-річна жінка назвала найкращий напій для довголіття
2 грудня, 2025, 08:25
Стало можливим прогнозування початку сімейної хвороби Альцгеймера
Прорив у дослідженні Альцгеймера: виявлено важливий ген
10 грудня, 2025, 14:15
Експерти розвінчують низку «здорових» звичок
Поширені звички для здоров'я, які варто припинити: експерти пояснили шкідливість
11 грудня, 2025, 08:00
PAN Europe закликає до термінової заборони пестицидів із ТФК
Токсичні сніданки: у Європі зафіксовано «вічні хімікати» у пластівцях і хлібі
15 грудня, 2025, 15:52
В Європі виявили невразливий штам вірусу віспи мавп
Мавпяча віспа мутувала: Європа потерпає від нового штаму, стійкого до ліків
12 грудня, 2025, 12:32
Приблизно 46% населення світу отримує менше користі від фізичної активності
Вчені назвали неочевидний фактор, що нівелює користь фізичних вправ
15 грудня, 2025, 18:17
Активність Сонця з 25 по 26 грудня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 25-26 грудня: якою буде сонячна активність
25 грудня, 2025, 07:26

Здоров'я

Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених
Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених
Британка дала пораду, як дожити до 104 років і залишатися щасливою
Британка дала пораду, як дожити до 104 років і залишатися щасливою
Дерево замість психолога: новий тренд у Китаї підкорює молодь
Дерево замість психолога: новий тренд у Китаї підкорює молодь
106-річна британка, яка перемогла рак, розповіла про свій секрет довголіття
106-річна британка, яка перемогла рак, розповіла про свій секрет довголіття
Лікар назвав прості ранкові звички, що рятують серце
Лікар назвав прості ранкові звички, що рятують серце
Вчені назвали побутові прилади, що найбільше забруднюють легені
Вчені назвали побутові прилади, що найбільше забруднюють легені

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua