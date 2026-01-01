Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених

Цифрові розваги змінюють наш апетит

Нове дослідження вчених із Вустерського політехнічного інституту в Массачусетсі переглядає традиційні уявлення про шкоду гаджетів під час трапези. Результати експерименту, опубліковані в науковому журналі Physiology and Behaviour, довели: перегляд телевізора під час їжі значно підвищує ризик переїдання, тоді як використання смартфона має мінімальний вплив на кількість спожитих калорій. Про це пише «Главком» із посиланням на Gazeta Express.

Під час експерименту за участю понад ста добровольців дослідники порівнювали поведінку трьох груп людей. Перша група обідала під супровід телевізійних програм, друга була захоплена смартфонами, а третя їла в повній тиші без сторонніх факторів. Виявилося, що учасники з «телевізійної» групи з’їдали в середньому 164 кілокалорії за перекус, що на чверть більше за показник групи, яка не відволікалася. Водночас користувачі смартфонів споживали приблизно стільки ж їжі, скільки й люди без гаджетів, не демонструючи статистично значущої схильності до переїдання.

Психологи пояснюють таку різницю фізіологічними особливостями взаємодії з пристроями. Перегляд телевізора забезпечує пасивне відволікання, залишаючи обидві руки вільними, що дозволяє людині підносити їжу до рота практично автоматично. У таких умовах мозок настільки концентрується на візуальному сюжеті, що ігнорує сигнали шлунку про насичення та гірше фіксує обсяг з’їденого. Це призводить до формування відчуття недостатнього задоволення від їжі навіть після споживання великої порції.

Натомість використання смартфона вимагає активної маніпуляції руками та постійної взаємодії з екраном. Це фізично уповільнює процес харчування та робить його менш безперервним. Крім того, робота з телефоном вимагає іншого типу концентрації, яка, на відміну від телебачення, не блокує харчові сигнали настільки радикально. Вчені резюмують, що хоча найкращим варіантом залишається повна відмова від техніки за столом, заміна телевізора смартфоном може стати компромісним рішенням для тих, хто прагне краще контролювати свою вагу та уникати зайвих калорій.

До слова, звичайні побутові прилади, якими користуємося щодня, можуть бути джерелом небезпечного забруднення повітря у квартирі. Вчені з Пусанського національного університету виявили, що деякі пристрої викидають трильйони ультрадрібних часток, які проникають глибоко в легені.