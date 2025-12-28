Головна Скотч Здоров'я
Лікар назвав прості ранкові звички, що рятують серце

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Лікар рекомендує ранкові прогулянки – навіть коротке перебування на свіжому повітрі або біля відкритого вікна насичує кров киснем
Бразильський терапевт розповів, як режим сну та правильний сніданок знижують ризик гіпертонії

Суворе дотримання режиму сну значно знижує ризик розвитку гіпертонії, а склянка води одразу після пробудження здатна покращити роботу серцево-судиної системи та нирок. Про це повідомив бразильський терапевт Елпідіо Франко у коментарі для видання Metropoles, пише «Главком».

За словами лікаря, звичка засинати й прокидатися в один і той самий час допомагає організму стабілізувати артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень та вироблення гормонів, що відповідають за сон і стрес. Будь-які порушення цього графіка створюють додаткове навантаження на серце.

Окрім сну, Франко наголошує на важливості водного балансу. Склянка води зранку покращує кровообіг; активізує роботу нирок та кишківника; допомагає організму м’яко перейти у стан бадьорості.

Перший прийом їжі має бути збалансованим, щоб підтримувати рівень енергії протягом дня. Експерт радить поєднувати нежирний білок (йогурт, риба, яйця) з повільними вуглеводами (каші, цільнозерновий хліб).

Додатково лікар рекомендує ранкові прогулянки – навіть коротке перебування на свіжому повітрі або біля відкритого вікна насичує кров киснем. Також рекомендує відмову від смартфонів, адже контакт із новинами та соцмережами одразу після сну перевантажує мозок стимулами, коли організм ще не встиг остаточно прокинутися.

Дотримання цих простих правил допоможе не лише зберегти здоров’я судин, а й підвищити загальну концентрацію та стійкість до стресів протягом робочого дня.

До слова, щоденна порція пекану (30-70 г) покращує ліпідний профіль та якість харчування Горіх пекан визнано ключовим для підтримки здоров'я серця.

