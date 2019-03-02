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    Здоровье

    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем

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    Кира Найтли&nbsp; - Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем
    Кира Найтли 

    Актриса призналась, что у нее были периоды, когда она страдала от последствий алкогольного опьянения

    Кира Найтли вместе с супругом музыкантом Джеймсом Райтоном она воспитывает дочь Эди, которой в мае этого года исполнится четыре года. Актриса рассказала, как рождение дочери повлияло на ее образ жизни.

    Звезда фильма «Коллет» призналась, что в свое время позволяла себе выпить лишнего. «Я порой страдала от тяжелого похмелья», - заявила артистка.

     «Сейчас мне за тридцать. Но до этого я не отказывала себе в вечеринках до утра, после которых у меня бывало тяжелое похмелье. От него нет лекарства. Поэтому я заказывала много пиццы или лапши. Мне всегда нравилась лапша после похмелья, и я просто оставалась в постели», - рассказала звезда.

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    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем
    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем
    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем
    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем
    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем
    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем
    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем
    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем
    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем
    Кира Найтли рассказала, как бороться с похмельем

    «Однако теперь это невозможно, потому что у меня есть дочь, и она ни за что не позволит мне валяться в кровати. Поэтому перед тем, как выпить, я сто раз подумаю, стоит ли это делать: полежать в постели из-за похмелья не получится, если у вас есть ребенок», - цитирует Найтли издание Glamour.

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