Круасани корисно їсти на сніданок: британський лікар назвав умову

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Британський лікар пояснив користь від вживання круасанів на сніданок
фото із відкритих джерел

Лікар Раджан стверджує, що листкове дріжджове тісто, з якого роблять класичні круасани, може бути корисним для мікрофлори кишківника

Вживання круасанів, що охолонули, допомагає наситити організм вуглеводами, корисними для кишкових бактерій. Лікар розповів, які круасани корисно їсти на сніданок. Про це Daily Mirror розповів хірург Національної служби охорони здоров'я Великої Британії Каран Раджан, повідомляє «Главком».

За словами лікаря, багато людей, які прагнуть здорового харчування, виключають випічку з раціону. Борошняні вироби особливо побоюються їсти на сніданок, оскільки така звичка може бути причиною нестабільного рівня цукру в крові.

Лікар Раджан стверджує, що листкове дріжджове тісто, з якого роблять класичні круасани, може бути корисним для мікрофлори кишківника. Він пояснив, що у процесі повільної ферментації дріжджі розщеплюють глютен та крохмаль, що підвищує засвоюваність випічки.

«Круасани, приготовані в такий спосіб, перетравлюються легше, ніж звичайний хліб», – зазначив лікар.

Особливу увагу експерт приділив температурі подачі. Він рекомендує їсти круасани не гарячими, а остиглими. При охолодженні у них утворюється так званий резистентний крохмаль – тип вуглеводів, який не перетравлюється в тонкому кишечнику, а потрапляє до товстої кишки. Резистентний крохмаль служить їжею для корисних бактерій та стимулює вироблення коротколанцюгових жирних кислот, які підтримують здоров'я слизової оболонки кишечника.

До слова, провідний експерт зі здоров’я кишківника Кріс Дабберлі закликав відмовитися від звички вживати солодке вранці. Дабберлі радить не споживати апельсиновий сік і солодкі пластівці, оскільки це може завдати шкоди здоров’ю кишківника та загальному самопочуттю.

 

