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Вівсянка на сніданок: дієтолог дав корисні настанови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вівсянка на сніданок: дієтолог дав корисні настанови
Дієтолог дав важливі поради щодо вживання вівсяної каші
фото з відкритих джерел

До готової вівсянки можна додавати протеїнову суміш, нежирний йогурт або баночку натурального йогурту

Вівсяна каша – класичний сніданок, з якого починається ранок більшості людей. Однак через те, що часто готуємо її неправильно, через незабаром можемо зголодніти, зриваємося на перекуси і набираємо зайву вагу. 

Вівсяна каша тривалого варіння багата на вітаміни групи В, амінокислоти, а також містить чимало білка і клітковини, необхідної для здоров'я кишечника і прискорення обмінних процесів в організмі. Саме тому дієтологи продовжують радити їсти вівсянку на сніданок.  Пластівці швидкого приготування майже містять корисних речовин. А каша, зварена на молоці, з додаванням цукру та інших солодких добавок, викличе лише здуття та швидке настання голоду. 

Дієтолог Олександр Максименко у своєму Іnstagram пояснює, що каша мість дуже хорошу порцію вуглеводів та помірну або велику кількість жирів ( залежно від порції горіхів), але найчастіше такий сніданок містить занизьку кількість білку. Це може не дуже гарно позначитися на відчутті насичення і викликати бажання перекушувати вже через годину.

Тому фахівець радить зменшити порцію вівсянки, варити її на воді чи молоці 1%. До готової вівсянки додавати протеїнову суміш, нежирний йогурт або баночку натурального йогурту.

«Замість волоських горіхів краще взяти арахіс та мигдаль – у них менше жиру та більше білка. Якщо ви застосуєте ці правила, у вашому сніданку утримуватиметься приблизно 20 грамів необхідного білка», – зазначає він.

Також важливо розуміти, що збільшення кількості білка за рахунок горіхів та молока 2,5% – автоматично призведе до збільшення жиру у сніданку, а отже калорійність зросте.

«Будьте уважні з горіхами, у них багато жиру, не розраховуйте «добити» ними норму білка», – додав Максименко

Щоб сніданок з вівсянкою повноцінно закрив норму отримання білків, жирів і вуглеводів, а також добре наситив на найближчі кілька годин, потрібно додати до каші парочку інгредієнтів, які зроблять її ще кориснішою і смачнішою. 

Дві поради, як можна зробити вівсянку «цікавішою»:

  • Кашу можна заправити олією. Причому краще, якщо це буде не вершкове, а рослинна олія чи урбеч із насіння та горіхів. Ложечка кокосової або арахісової пасти надасть каші цікавого смаку – і наситить організм корисними жирами. 
     
  • Поживність вівсянки можна збільшити, додавши корисний білок. Приміром, можна покласти в кашу декілька шматочків сиру, кунжут або насіння чіа.
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Теги: їжа харчування дієта вітаміни поради правила

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