Медики считают, что одно яйцо в день поможет избежать инсульта



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Употребления одного яйца в день достаточно для снижения риска инсульта и болезней сердца

Это связано с тем, что яйца богаты белком, витаминами, минералами и жирными кислотами, при этом они содержат небольшое количество насыщенного жира.

Несколько поколений тому назад

яйца

считались непременной частью здорового рациона, но потом от них начали отказываться из-за страха перед холестерином. Однако исследование показывает, что люди должны продолжать употреблять

яйца

каждый день, хотя бы для того, чтобы уменьшить вероятность инсульта и болезней сердца. Одно яйцо в день уменьшает риск

инсульта

более чем на 25%, по сравнению с теми людьми, которые почти не употребляют яиц, как выяснили исследователи из Peking University и Оксфордского университета. Кроме того, съедающие, в среднем, 5 яиц в неделю на 12% реже страдают от болезней сердца.

Таковы результаты наблюдений за здоровьем более 400 тысяч здоровых жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. На момент начала исследования 13,1% принявших в нём участие употребляли по одному яйцу каждый день, а 9,1% крайне редко ели яйца или вообще их не употребляли. За всеми китайцами наблюдали в течение 9 лет, во время которых было зафиксировано 83 977 эпизодов сердечно-сосудистых болезней, а также 9 985 смертей. Кроме того, среди участников наблюдений зафиксированы 5 103 крупных нарушения в работе коронарной системы вроде инфарктов.

Употребление яиц, содержащих большое количество белков, витаминов, минералов и жирных кислот, было связано со снижением риска инсульта на 26%, а риска смерти от инсульта - на 28%. В целом, вероятность умереть от любых сердечно-сосудистых болезней при регулярном употреблении яиц снижалась на 18%. Впрочем, исследование было чисто наблюдательным, и оно позволяет предположить, что яйца являются важной частью сбалансированной диеты.

Джерело: Medikforum.ru