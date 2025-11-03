Головна Скотч Здоров'я
Схуднення без дієт. Японський виробник випустив диво-воду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Головна особливість напою – наявність у складі HMPA
фото із відкритих джерел

Японська компанія випустила «функціональну воду», яка нібито зменшує жир на животі

Один із найбільших виробників напоїв у Японії, компанія Suntory, представив «функціональну воду» Special Water, яка, за заявою розробників, допомагає зменшити абдомінальний жир. Про це пише «Главком» із посиланням на Eliane Revestimentos.

На перший погляд, Special Water нічим не відрізняється від звичайної мінеральної води: вона прозора, не має смаку, не містить калорій, цукру чи кофеїну. Проте продукт офіційно зареєстрований у Японії як «функціональна їжа». Це дає виробнику право заявляти про користь для здоров'я, підтверджену науковими дослідженнями.

Головна особливість напою – наявність у складі HMPA. HMPA – це низькомолекулярний метаболіт, отриманий із ферментованих рисових висівок.

Згідно з даними клінічних випробувань, регулярне вживання HMPA здатне покращити розподіл абдомінального жиру в людей із підвищеним індексом маси тіла. Особливо йдеться про зниження рівня вісцерального жиру, який вважається найбільш небезпечним для здоров'я.

Special Water орієнтована передусім на офісних співробітників та людей із малорухливим способом життя.

Розробники зазначають, що напій призначений для тих, хто хоче підтримувати здоров'я, не змінюючи різко звичний ритм життя. У Suntory стверджують, що постійне вживання води може допомогти в боротьбі з надмірною вагою в області живота при збереженні звичного раціону.

До слова, у Норвегії існує глибоко вкорінена культурна практика, відома як Friluftsliv (або «життя на свіжому повітрі»), яка допомагає скандинавам зберігати фізичне та ментальне здоров'я протягом усього року. Спеціаліст із психології Карі Лейбовіц, клінічний психолог Інга Джентайл з Осло, а також професор Гельга Сінневог Льоволл пояснюють, як ця філософія може стати потужною зброєю проти стресу та зимової меланхолії. 

