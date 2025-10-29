Психічне здоров'я Бріжит Макрон значно погіршилося: пояснення CNN

Бріжит Макрон переймається щодо свого зовнішнього вигляду, аби він не був спотворений та використаний проти неї

Заяви про стать першої леді Франції глибоко вплинули на її родину

Перша леді Франції Бріжит Макрон страждає від «глибокої тривоги» через постійні звинувачення та заяви про те, що вона народилася чоловіком. Про стан дружини президента Франції розповіла її донька Тіфен Озьєр. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Донька Бріжит Макрон висловилася про ситуацію, що склалася довкола її матері. Дівчина дала коментар під час судового засідання, де відбувся розгляд справи щодо кібербулінгу першої леді. За словами Тіфен Озьєр, не було «жодного тижня, щоб її (Бріжит Макрон) не переслідували».

До того ж Бріжит Макрон постійно переймається щодо свого зовнішнього вигляду. Донька каже, що їй доводиться уважно ставитись до свого одягу, тому що вона побоюється, що «будь-яке її зображення може бути спотворене та використане проти неї». Тіфен Озьєр також пояснила, що заяви про стать Бріжит Макрон вплинули на всю їхню родину. Водночас сама ж перша леді «спустошена тим, що її онуки чують, що говорять інші».

Чутки про «трансгендерність» Бріжит Макрон почали з’являтися наприкінці 2021 року, коли «незалежна журналістка» Наташі Рей в одному зі своїх інтерв’ю заявила, що вона провела трирічне дослідження та з’ясувала, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком під ім’ям Жан-Мішель.

Згодом у суспільстві все більше поширювалися теорії про те, що перша леді Франції насправді трансгендер. Також ширилися чутки, що Бріжит Макрон ніколи й не мала дівочого ім’я Троньє, а її брат Жан-Мішель змінив ім’я та стать.

Раніше «Главком» писав про те, що податкова записала першу леді Франції іменем її брата в реєстрі. Бріджит Макрон виявила, що в реєстрі податкової служби країни її ім’я було вказано як Жан-Мішель – таке ім’я у її брата. Ця помилка була виявлена, коли Бріджит заходила на свій особистий профіль на сайті податкової й побачила, що в її електронному кабінеті вказано неправдиве ім’я.