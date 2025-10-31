Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію

Friluftsliv може стати зброєю проти зимової меланхолії та депресії

У Норвегії існує глибоко вкорінена культурна практика, відома як Friluftsliv (або «життя на свіжому повітрі»), яка допомагає скандинавам зберігати фізичне та ментальне здоров'я протягом усього року. Спеціаліст із психології Карі Лейбовіц, клінічний психолог Інга Джентайл з Осло, а також професор Гельга Сінневог Льоволл пояснюють, як ця філософія може стати потужною зброєю проти стресу та зимової меланхолії. Своїми думками експерти поділилися у розмові з виданням Make It, пише «Главком».

Концепцію Friluftsliv вперше сформулював норвезький драматург Генрік Ібсен, і вона буквально означає «життя на відкритому повітрі». Як пояснюють фахівці, це цілісний підхід, інтегрований у повсякденність.

Карі Лейбовіц, яка досліджує менталітет у Норвегії, описує це як постійний зв'язок із природою. Інга Джентайл підтверджує: час, проведений на природі, має значні переваги для психічного та фізичного здоров'я, насамперед у боротьбі зі стресом.

«Перебування на природі знижує активацію відділу нервової системи, що контролює реакцію «бий або біжи», і натомість задіює парасимпатичну нервову систему, яка нас заспокоює», – говорить Джентайл. Ця практика допомагає знизити частоту серцевих скорочень та зменшити рівень гормонів стресу.

«Ми знаємо, що свіже повітря, зв'язок із природою та рух – усі три є природними антидепресантами. Якщо ви практикуєте Friluftsliv у холодну пору року, це може стати справжнім антидотом проти зимової депресії», – зазначає Карі Лейбовіц.

Експерти пропонують прості кроки для інтеграції цієї філософії у життя. «Не обов'язково починати з кемпінгу в холодну погоду або довгих походів. Почніть із вечірньої прогулянки після роботи або ранкової прогулянки, щоб розпочати свій день», – радить Лейбовіц.

«Природа – це не завжди дика місцевість. Це парк, дерево, спостереження за птахами... Якщо ви сидите на вулиці з ковдрою і чашкою гарячої кави — це також вважається Friluftsliv», – каже Інга Джентайл.

Основа успіху норвежців у тому, що вони не дозволяють прогнозу погоди тримати їх у приміщенні. «Немає такого поняття, як погана погода, є поганий одяг. Одягніть себе і дітей належним чином, і ви зможете залишатися на вулиці під дощем без проблем», – пояснює Гельга Сінневог Льоволл.

Замість того, щоб сумувати за яскравим літом, варто прийняти «повільний темп» осені та зими. «Це так приємно – мати контраст сезонів. Треба зустрічати осінь і зиму з відкритими думками та цінувати повільніший темп», – резюмує Льоволл.

До слова, нове дослідження Nature Human Behavior виявило, що психічні розлади можуть впливати на вибір партнера: люди з подібними проблемами частіше утворюють пари, а їхні діти перебувають у зоні підвищеного ризику.