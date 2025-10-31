Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію
Норвезький спосіб життя полягає у гармонії з природою
фото із відкритих джерел

 Friluftsliv може стати зброєю проти зимової меланхолії та депресії 

У Норвегії існує глибоко вкорінена культурна практика, відома як Friluftsliv (або «життя на свіжому повітрі»), яка допомагає скандинавам зберігати фізичне та ментальне здоров'я протягом усього року. Спеціаліст із психології Карі Лейбовіц, клінічний психолог Інга Джентайл з Осло, а також професор Гельга Сінневог Льоволл пояснюють, як ця філософія може стати потужною зброєю проти стресу та зимової меланхолії. Своїми думками експерти поділилися у розмові з виданням Make It, пише «Главком».

Концепцію Friluftsliv вперше сформулював норвезький драматург Генрік Ібсен, і вона буквально означає «життя на відкритому повітрі». Як пояснюють фахівці, це цілісний підхід, інтегрований у повсякденність.

Карі Лейбовіц, яка досліджує менталітет у Норвегії, описує це як постійний зв'язок із природою. Інга Джентайл підтверджує: час, проведений на природі, має значні переваги для психічного та фізичного здоров'я, насамперед у боротьбі зі стресом.

«Перебування на природі знижує активацію відділу нервової системи, що контролює реакцію «бий або біжи», і натомість задіює парасимпатичну нервову систему, яка нас заспокоює», – говорить Джентайл. Ця практика допомагає знизити частоту серцевих скорочень та зменшити рівень гормонів стресу.

«Ми знаємо, що свіже повітря, зв'язок із природою та рух – усі три є природними антидепресантами. Якщо ви практикуєте Friluftsliv у холодну пору року, це може стати справжнім антидотом проти зимової депресії», – зазначає Карі Лейбовіц.

Експерти пропонують прості кроки для інтеграції цієї філософії у життя. «Не обов'язково починати з кемпінгу в холодну погоду або довгих походів. Почніть із вечірньої прогулянки після роботи або ранкової прогулянки, щоб розпочати свій день», – радить Лейбовіц.

«Природа – це не завжди дика місцевість. Це парк, дерево, спостереження за птахами... Якщо ви сидите на вулиці з ковдрою і чашкою гарячої кави — це також вважається Friluftsliv», – каже Інга Джентайл.

Основа успіху норвежців у тому, що вони не дозволяють прогнозу погоди тримати їх у приміщенні. «Немає такого поняття, як погана погода, є поганий одяг. Одягніть себе і дітей належним чином, і ви зможете залишатися на вулиці під дощем без проблем», – пояснює Гельга Сінневог Льоволл.

Замість того, щоб сумувати за яскравим літом, варто прийняти «повільний темп» осені та зими. «Це так приємно – мати контраст сезонів. Треба зустрічати осінь і зиму з відкритими думками та цінувати повільніший темп», – резюмує Льоволл.

До слова, нове дослідження Nature Human Behavior виявило, що психічні розлади можуть впливати на вибір партнера: люди з подібними проблемами частіше утворюють пари, а їхні діти перебувають у зоні підвищеного ризику.

Читайте також:

Теги: здоров'я депресія стрес психолог природа філософія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британський лікар пояснив користь від вживання круасанів на сніданок
Круасани корисно їсти на сніданок: британський лікар назвав умову
7 жовтня, 09:18
У Великій Британії знайшли комарів, які переносять небезпечні віруси
У Британії знайдено комарів, які переносять три види небезпечних вірусів
6 жовтня, 07:56
ВООЗ назвала кількість людей у світі, які курять вейпи
ВООЗ опублікувала шокуючі дані про юних курців
7 жовтня, 09:35
Активність Сонця з 4 по 6 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
4 жовтня, 07:31
Активність Сонця з 7 по 9 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 7-9 жовтня: якою буде сонячна активність
7 жовтня, 09:16
Активність Сонця з 10 по 12 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 10-12 жовтня: якою буде сонячна активність
10 жовтня, 07:37
Активність Сонця з 19 по 21 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 19-21 жовтня: якою буде сонячна активність
19 жовтня, 08:09
Жінки, яких принижували, знайшли свободу за кордоном
Жінки щасливі через війну? Допис психологині розірвав мережу
21 жовтня, 12:55
Активність Сонця з 25 по 27 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 25-27 жовтня: якою буде сонячна активність
25 жовтня, 07:23

Здоров'я

Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію
Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію
Чому покоління 20-річних менше цікавиться сексом? Психіатриня знайшла пояснення
Чому покоління 20-річних менше цікавиться сексом? Психіатриня знайшла пояснення
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність
Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд
Нове покоління утримується від сексу? Психіатриня розтлумачила новий тренд
Прогноз магнітних бур на 25-27 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-27 жовтня: якою буде сонячна активність
Міноборони презентувало оновлену Воєнно-медичну доктрину
Міноборони презентувало оновлену Воєнно-медичну доктрину

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua