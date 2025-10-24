Головна Скотч Здоров'я
Вчені пояснили, які продукти допомагають підтримувати здорові судини

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Заміна м’яса на бобові та горіхи знижує ризик серцевих хвороб
Часткова заміна червоного м’яса бобовими, соєю та горіхами допомагає зменшити ризик серцево-судинних захворювань

Вчені пояснили, що регулярна заміна червоного м’яса на рослинні білки, такі як бобові, тофу, соя або горіхи, допомагає знизити рівень холестерину та підтримати здоров’я судин, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз іспанських вчених.

Іспанські дослідники проаналізували 36 клінічних випробувань, порівнюючи раціони з червоним м’ясом і без нього. Виявилося, що заміна червоного м’яса рослинними джерелами білка знижує загальний холестерин у середньому на 0,14 ммоль/л, а «поганий» холестерин ЛПНЩ – на 0,19 ммоль/л. Ці зміни є клінічно значущими, адже з часом вони зменшують ризик інфаркту та інсульту.

У випадку, коли м’ясо замінювали сумішшю рослинних і тваринних білків, рівень тригліцеридів трохи підвищувався – приблизно на 0,21 ммоль/л. При цьому значущих змін у артеріальному тиску або маркерах запалення (С-реактивний білок) не зафіксовано.

Дослідники відзначають, що більшість аналізованих досліджень були короткостроковими, тому для точнішої оцінки користі необхідні довгострокові спостереження.

Фахівці радять не повністю відмовлятися від м’яса, але частіша заміна яловичини, свинини чи баранини стравами з рослинних білків, а також включення цільнозернових продуктів, овочів і корисних жирів, допомагає покращити ліпідний профіль крові та зміцнити здоров’я серця і судин.

Нагадаємо, що мета-аналіз дев’яти міжнародних досліджень, у яких взяли участь майже 120 тисяч осіб, показав, що пропуск сніданку підвищує ризик розвитку метаболічного синдрому. Це включає абдомінальне ожиріння – накопичення жиру навколо талії, підвищений артеріальний тиск, порушення рівня цукру в крові та ліпідного обміну. Вчені наголошують, що регулярний сніданок із джерелами білка, складних вуглеводів та корисних жирів допомагає підтримувати здорову вагу, нормальний рівень цукру та знижує навантаження на серцево-судинну систему.

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться в ніч з 25 на 26 жовтня о 4:00, стрілки годинника переводять на годину назад. Більшість електронних пристроїв оновлять час автоматично, а механічні доведеться переводити вручну. Зміна часу впливає на біоритми, але додаткова година сну знижує ризик серцевого нападу.

Теги: продукти вчені м'ясо здоров'я

Вчені пояснили, які продукти допомагають підтримувати здорові судини
