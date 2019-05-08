Ученые заявили, что регулярное употребление яиц в пожилом возрасте защищает от потери зрения



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Речь идет о профилактике возрастной макулодистрофии - самой распространенной причины слепоты в пожилом возрасте

Яйца насыщены каротеноидами лютеином и зеаксантином.

Употребление яиц в регулярном режиме может защитить от наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет. Речь идёт о профилактике возрастной макулодистрофии. Австралийские исследователи наблюдали за группой из 3 654 человека в течение 15 лет. Оказалось, что употреблявшие не менее двух-четырёх яиц в неделю люди на 49% реже сталкивались с макулодистрофией, по сравнению с теми, кто еженедельно съедал не более одного яйца.

Данное исследование было чисто наблюдательным, то есть его авторы всего-лишь обнаружили возможную связь между употреблением яиц и снижением риска макулодистрофии. При этом исследование не доказало наличия причины и следствия. Однако ученые уже давно говорят о том, что яйца являются натуральным и богатым источником таких каротиноидов, как лютеин и зеаксантин. А ранее другие научные исследования установили, что эти каротиноиды воздействуют на прогрессирование возрастной макулодистрофии.

Данные элементы могут замедлить прогрессирование болезни и даже обращать ее вспять. Напомним, что макулодистрофия чаще всего приводит к потере зрение у людей пожилого возраста, она очень распространена в разных странах мира.

Джерело: Medikforum.ru