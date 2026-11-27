Продюсерка франшизи «Голодні ігри» Ніна Джейкобсон зізналася, що шкодує про рішення розділити екранізацію книги «Переспівниця» на два фільми. За її словами, глядачі могли сприйняти це як спробу змусити їх подивитися дві стрічки замість однієї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deadline.

На момент екранізації «Переспівниці» подібний підхід уже використали творці інших популярних кінофраншиз. Зокрема, фінальні частини «Гаррі Поттера» та «Сутінків» також розділили на два фільми. Студія Lionsgate вирішила наслідувати цей приклад, адаптуючи останню книгу трилогії Сюзанни Коллінз.

В інтерв'ю журналу Empire Джейкобсон розповіла, що сьогодні разом із режисером Френсісом Лоуренсом могла б спробувати екранізувати всю історію «Переспівниці» в одному фільмі.

«Хоча я люблю фільми про «Переспівницю», якби мені довелося робити це знову, думаю, ми з Френсіс могли б спробувати вмістити все в один фільм», – сказала продюсерка.

За її словами, книга була об'ємною та охоплювала багато різних подій і місць. Тому команда вважала, що для повноцінної розповіді потрібні дві частини. Водночас Джейкобсон визнає, що глядачі могли розцінити таке рішення як комерційний прийом.

«Навіть якщо рішення ухвалювали з щирим наміром, адже ми справді вважали, що для цієї історії потрібні два фільми, глядачі сприймають це цинічно. Вони відчувають, що це спосіб змусити їх подивитися два фільми замість одного», – пояснила вона.

Продюсерка також зазначила, що після цього досвіду команда змінила підхід до екранізації книжок. Тепер навіть великі за обсягом твори намагаються адаптувати так, щоб не зловживати терпінням аудиторії та зробити фільм якомога лаконічнішим.

Як приклад Джейкобсон навела нову стрічку «Голодні ігри: Схід сонця на жнивах», яка, за її словами, лише на хвилину-дві довша за попередні фільми франшизи.

Нагадаємо, кінофраншиза «Голодні ігри» заснована на однойменній серії романів американської письменниці Сюзанни Коллінз. Оригінальна історія розповідає про дівчину Кітніс Евердін, яка живе в тоталітарній державі Панем, де щороку проводять жорстокі змагання на виживання між підлітками з різних округів. Головну роль у фільмах виконала Дженніфер Лоуренс.

Перший фільм вийшов у 2012 році, за ним з'явилися ще три стрічки. Останню книгу трилогії – «Переспівниця» – вирішили екранізувати у двох частинах: «Голодні ігри: Переспівниця. Частина 1» вийшла у 2014 році, а «Голодні ігри: Переспівниця. Частина 2» – у 2015-му.

Згодом франшиза отримала два приквели: «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» (2023) та «Голодні ігри: Схід сонця на жнивах», який вийшов у листопаді 2026 року.

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