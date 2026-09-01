«Джентльмени», «Мобленд» і нова «Американська історія жахів»: 15 головних серіалів вересня

Netflix, Apple TV, Prime Video, Paramount+ та інші платформи з телеканалами підготували гучні продовження і зовсім нові історії

Вересень стане місяцем великих повернень. Тео Джеймс продовжить будувати кримінальну імперію у «Джентльменах», Том Гарді знову вирішуватиме проблеми родини Гарріганів у «Мобленді», а Гері Олдман повернеться у шостих «Повільних конях».

Однією з найгучніших прем'єр стане 13-й сезон «Американської історії жахів», який збере зірок різних років антології – від Джессіки Ленг і Сари Полсон до Евана Пітерса та Анджели Бассетт. Про ці та інші головні серіальні прем'єри місяця – в огляді «Главкома».

Інтерактивний зміст

«Джентльмени» (The Gentlemen), другий сезон

Дата виходу: 3 вересня

3 вересня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: кримінальна комедія, бойовик, драма

кримінальна комедія, бойовик, драма У ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Деніел Інґс, Рей Вінстон, Джанкарло Еспозіто, Вінні Джонс, Джоелі Річардсон, Г'ю Бонневілль, Мікеле Морроне, Бенедетта Поркаролі, Серхіо Кастеллітто

«Джентльмени» (The Gentlemen), другий сезон

За сюжетом, минув рік відтоді, як аристократ Едді Горніман остаточно перестав бути випадковою людиною у кримінальному бізнесі. Разом із Сьюзі Гласс він тепер розширює наркоімперію її батька Боббі, а масштаби справи виходять далеко за межі британського маєтку. Цього разу частина подій переноситься до Італії, а амбіції Едді стають значно більшими: він уже не намагається вибратися з кримінального світу, а прагне посилити власний вплив. Тим часом рішення Боббі стають дедалі небезпечнішими, змушуючи Едді та Сьюзі замислитися, чи не настав час самим перебрати контроль.

Другий сезон, як і перший, складатиметься з восьми епізодів. До своїх ролей повернуться Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Деніел Інгс, Рей Вінстон, Вінні Джонс, Джоелі Річардсон та Джанкарло Еспозіто. Водночас акторський склад помітно розширено: серед новачків – зірка «Абатства Даунтон» Г'ю Бонневілль, Мікеле Морроне, Бенедетта Поркаролі, Серхіо Кастеллітто, музикант Бенджамін Клементін, боксер Кріс Юбенк-молодший та телеведуча Мая Джама.

Зйомки другого сезону стартували у листопаді 2025 року, а географію серіалу цього разу розширено від англійської сільської місцевості до італійських озер. Гай Річі знову виступив творцем, сценаристом, виконавчим продюсером та одним із режисерів проєкту. Разом із ним епізоди поставили Еран Кріві та Нік Роуленд.

«Джентльмени» стартували на Netflix 7 березня 2024 року як телевізійне розширення світу однойменного фільму Гая Річі 2019 року, хоча серіал розповідає про інших персонажів. Перший сезон завершився тим, що Едді фактично став співвласником кримінальної імперії Глассів. І вже до прем'єри другого сезону Netflix продовжив «Джентльменів» на третій сезон. Про це платформа офіційно оголосила 23 серпня цього року разом із виходом повноцінного трейлера другого сезону. Гай Річі знову повернеться до режисури. Усі вісім епізодів другого сезону «Джентльменів» вийдуть на Netflix 3 вересня.

«Чед Паверс» (Chad Powers), другий сезон

Дата виходу: 3 вересня

3 вересня Платформа: Hulu / Disney+

Hulu / Disney+ Жанр: спортивна комедія

спортивна комедія У ролях: Глен Пауелл, Перрі Меттфелд, Квентін Плер, Вінн Еверетт, Френкі А. Родрігес, Стів Зан

«Чед Паверс» (Chad Powers), другий сезон

У другому сезоні Расс Голлідей продовжить приховувати справжню особистість під образом ексцентричного квотербека Чеда Паверса. На футбольному полі його альтер его перетворюється на справжню зірку. Однак дивна поведінка Чеда поза грою викликає дедалі більше підозр – особливо у тренера Джейка Гадсона та Джеррі. Тим часом команда South Georgia Catfish розпочинають регулярний сезон із великою метою – пробитися до плей-оф студентського чемпіонату.

До головної подвійної ролі Расса Голлідея та Чеда Паверса повернувся Глен Пауелл, відомий за «Топ Ґан: Меверік» і «Люблю тебе ненавидіти». Він не лише грає головного героя, а й є співтворцем, співавтором та виконавчим продюсером проєкту. Разом із ним повернуться Перрі Меттфелд у ролі Рікі, Квентін Плер – тренера Берда, Вінн Еверетт – Тріші Єґер, Френкі А. Родрігес – Денні та Стів Зан – тренера Джейка Гадсона.

Співтворцем «Чеда Паверса» разом із Пауеллом став Майкл Волдрон, сценарист «Локі» та «Доктора Стренджа у мультивсесвіті божевілля». До команди виконавчих продюсерів також увійшли знамениті брати-футболісти Ілай та Пейтон Меннінги. А режисером і виконавчим продюсером серіалу виступив Тоні Ясенда.

Ідея серіалу виникла із реального телевізійного експерименту спортсмена Ілая Меннінга. У 2022 році колишній квотербек, дворазовий переможець Супербоулу, для свого шоу Eli's Places змінив зовнішність і під вигаданим ім'ям Чед Паверс взяв участь у тренуванні футбольної команди Penn State. Образ став вірусним, а згодом продюсери перетворили його на окрему художню історію.

Перший сезон «Чеда Паверса» стартував 30 вересня 2025 року. Він складався із шести півгодинних епізодів і розповідав, як колись перспективний квотербек Расс Голлідей через власну помилку зруйнував кар'єру. Через вісім років він вирішив отримати другий шанс: змінив зовнішність, вигадав особистість Чеда Паверса та приєднався до проблемної команди South Georgia Catfish. На Hulu наразі перший сезон представлений шістьма епізодами. Другий сезон «Чеда Паверса» вийде повністю 3 вересня.

«Дроп: Сага Snowfall» (The Drop: A Snowfall Saga)

Дата виходу: 8 вересня

8 вересня Платформа: FX / Hulu, Disney+ на міжнародних ринках

FX / Hulu, Disney+ на міжнародних ринках Жанр: кримінальна драма, музична драма

кримінальна драма, музична драма У ролях: Гейл Бін, Ісая Джон, Асанте Блекк, Пейтон Алекс Сміт, Брендон Майкл Сміт, Сіммі «Бадді» Сімс III

«Дроп: Сага Snowfall» (The Drop: A Snowfall Saga)

«Дроп: Сага Snowfall» продовжить історію кримінальної драми Snowfall, яка завершилася після шести сезонів у 2023 році. У центрі спінофу опиняться вже знайомі глядачам шоу Ванда Белл та Леон Сіммонс у виконанні акторів Гейл Бін та Ісаї Джона. Дія розгорнеться у Лос-Анджелесі 1990-х, коли місто оговтується від наслідків крекової епідемії. А на Західному узбережжі стрімко набирає силу нова індустрія – реп. Сам FX описує перехід нового серіалу слоганом: «Від наркобізнесу до реп-бізнесу». Ванда переконана, що реп Західного узбережжя здатен змінити американську культуру, і намагається зібрати навколо себе команду талановитих музикантів. Для цього їй доведеться балансувати між музичною індустрією та небезпечною вуличною політикою.

Оригінальний Snowfall стартував на FX у 2017 році й розповідав про початок крекової епідемії у Лос-Анджелесі 1980-х. За шість сезонів вийшло 60 епізодів, а фінал історії Франкліна Сейнта показали у квітні 2023 року. Новий проєкт не перезапускає Snowfall, а продовжує його всесвіт через персонажів Ванди та Леона, одночасно переносячи основний акцент із наркотрафіку 1980-х на становлення реп-сцени Лос-Анджелеса наступного десятиліття.

Творцем нового серіалу став Малкольм Спеллман, відомий як головний сценарист «Сокола та Зимового солдата». Серед виконавчих продюсерів також залишився один із ключових авторів оригінального Snowfall Дейв Андрон. Разом із ними над проєктом працюють Томас Шламме, Джулі ДеДжої, Майкл Лондон, Тревор Енгельсон та Пол Гарнс, а виробництвом займається FX Productions. Перший сезон «The Drop: A Snowfall Saga» складатиметься з восьми епізодів. Перший епізод вийде 8 вересня на FX та Hulu. Далі серії виходитимуть щовівторка.

Дата виходу: 9 вересня

9 вересня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: трилер, детектив

трилер, детектив У ролях: Патрік Бреммалл, Максін Пік, Брендан Ковелл, Деніел Геншолл, Джессіка Рен, Захра Ньюман, Хлоя Джин Лурдес, Тобіас Мухафідін

«Зникла» (Last Seen)

У центрі нового австралійського трилера – колишній поліцейський детектив Ієн Рідлі, життя якого зруйнувалося 11 років тому після безслідного зникнення його маленької доньки Меггі. Чоловік так і не зміг змиритися з думкою, що її більше немає. Тепер Ієн працює диспетчером поліції і одного дня приймає тривожний дзвінок від дівчини-підлітка, у голосі якої впізнає свою зниклу доньку. Від цього моменту для Рідлі починається фактично нове розслідування. Переконаний, що Меггі може бути живою, він готовий піти на все, аби знайти дівчину та знову об'єднати свою зруйновану родину. Водночас головною інтригою залишається питання, чи справді голос належав Меггі, чи багаторічна травма змушує батька бачити надію там, де її немає. Apple позиціонує проєкт як напружений шестисерійний трилер.

Головну роль зіграв австралійський актор Патрік Бреммалл, відомий передусім за комедійним серіалом «Колін із бухгалтерії». Компанію йому склали Максін Пік («Чорне дзеркало»), Брендан Ковелл («Дюна: Пророцтво»), Деніел Геншолл («Мікі 17»), Джессіка Рен, Захра Ньюман, Тобіас Мухафідін та дебютантка Хлоя Джин Лурдес.

«Зникла» – екранізація роману «Диспетчер» американського письменника Раяна Девіда Яна. Режисером усіх шести епізодів став Крістіан Швохов, номінант на «Еммі», серед попередніх робіт якого – «Корона», «Погані банки» та фільм «Мюнхен: На порозі війни». Він також виступив виконавчим продюсером. До продюсерської команди увійшли Джеймі Лоренсон і Хакан Кусетта з 60Forty Films, які працювали над «Викраденням» та «Повільними кіньми», а також Джоанна Вернер.

Окрема особливість проєкту – його австралійська географія. Серіал повністю розгортається та був повністю знятий у штаті Вікторія, Австралія. Таким чином, місцеві локації тут не просто замінюють іншу країну чи місто, а формують безпосереднє середовище історії.

На відміну від «Джентльменів» і «Чеда Паверса», Apple TV не викладатиме сезон одразу. 9 вересня вийдуть перші два епізоди «Зниклої». Після цього по одній новій серії виходитиме щосереди: 16, 23 і 30 вересня. А шостий, фінальний епізод – 7 жовтня.

«Газета» (The Paper), другий сезон

Дата виходу: 9 вересня

9 вересня Платформа: Peacock

Peacock Жанр: комедія

комедія У ролях: Домналл Глісон, Сабріна Імпаччаторе, Челсі Фрай, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг, Тім Кі, Оскар Нуньєс

«Газета» (The Paper), другий сезон

Другий сезон продовжить історію редакції Toledo Truth Teller – колись поважної газети зі штату Огайо, яку команда ентузіастів намагається повернути до життя. Після успіху на Ohio Journalism Awards головний редактор Нед Семпсон шукає для видання нову велику журналістську тему. Його увагу привертає закритий місцевий приватний клуб, однак спроба провести розслідування ставить під загрозу майбутнє самої газети.

Паралельно розвиватиметься особиста історія Неда та журналістки Маре Прітті. Після подій першого сезону вони намагатимуться розібратися у взаємному потягу, тоді як керівниця редакції Есмеральда Ґранд шукатиме своє місце в оновленій команді. Решта працівників Toledo Truth Teller поступово перетворюються з групи аматорів та диваків на справжніх репортерів. У трейлері нового сезону автори, зокрема, показали погоню журналістів за штормом та нові хаотичні виїзні завдання.

«Газета» напряму пов'язана з культовим серіалом «Офіс». За сюжетом це та сама документальна група, яка свого часу знімала співробітників Dunder Mifflin у Скрантоні, а тепер знаходить нових героїв у редакції газети. Водночас «Газета» – не перезапуск «Офісу» і не історія про нову філію Dunder Mifflin, а окремий серіал у тому самому телевізійному всесвіті.

До своїх ролей у другому сезоні повернулися актори Домналл Глісон («Гаррі Поттер»), Сабріна Імпаччаторе («Білий лотос»), Челсі Фрай, Мелвін Грегг, Гбемісола Ікумело, Алекс Едельман, Рамона Янг, Тім Кі та Оскар Нуньєс. Також заявлена низка запрошених зірок, серед яких Джон Ловітц, Енді Ріхтер, Ліза Гілрой, Метт Браунгер, Токс Олагундойє та Філ Гендрі.

Перший сезон «Газети» вийшов 4 вересня 2025 року і складався з десяти епізодів. Peacock замовив другий сезон ще до прем'єри першого – про продовження оголосили за день до того, як глядачі отримали всі десять стартових серій. Другий сезон також складатиметься з 10 епізодів, які вийдуть одночасно 9 вересня.

«Повільні коні» (Slow Horses), шостий сезон

Дата виходу: 16 вересня

16 вересня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: шпигунський трилер, драма, чорна комедія

шпигунський трилер, драма, чорна комедія У ролях: Гері Олдман, Крістін Скотт Томас, Джек Лоуден, Саскія Рівз, Розалінд Елеазар, Крістофер Чунг, Еймі-Ффіон Едвардс, Джоанна Скенлан, Семюел Вест, Рут Бредлі, Том Брук, Джонатан Прайс, Г'юго Вівінг, Ленні Раш, Олівія Кук

«Повільні коні» (Slow Horses), шостий сезон

За сюжетом, у шостому сезоні невдахи-шпигуни зі Слау-Гаусу перетворяться на втікачів. Діана Тавернер втягує команду Джексона Лемба у смертельно небезпечну гру помсти та відплати, через яку «повільним коням» доведеться рятувати вже не тільки країну чи чергову операцію, а й самих себе. Apple поки навмисно не розкриває багато подробиць сюжету, залишаючи головну інтригу нового сезону для прем'єри.

Головною зіркою серіалу залишається актор Гері Олдман, який грає Джексона Лемба – геніального, грубого й абсолютно неохайного керівника Слау-Гаусу, куди MI5 відправляє агентів після серйозних професійних провалів. До своїх ролей також повертаються Крістін Скотт Томас (зіграла Діану Тавернер), Джек Лоуден (перевтілився в Рівера Картрайта). Одне з найцікавіших повернень сезону – акторка Олівія Кук у ролі Сідоні (Сід) Бейкер. Її героїня була однією з ключових фігур першого сезону, після якого надовго зникла з основної історії. Apple офіційно підтвердила повернення Кук лише у серпні разом із трейлером шостого сезону. До акторського складу також приєднався лауреат BAFTA Ленні Раш.

«Повільні коні» стартували на Apple TV 1 квітня 2022 року. В основі серіалу – історія групи агентів британської MI5, яких через професійні помилки фактично заслали до Слау-Гаусу – своєрідного кар'єрного «звалища» спецслужби. Однак команда Лемба раз за разом опиняється в центрі справжніх шпигунських криз. За перші п'ять сезонів серіал перетворився на один із флагманських проєктів Apple TV. Шостий сезон складатиметься із шести епізодів. 16 вересня Apple TV випустить першу серію, після чого нові епізоди виходитимуть щосереди.

Дата виходу: 16 вересня

16 вересня Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: бойовик, кримінальний трилер, детектив

бойовик, кримінальний трилер, детектив У ролях: Марія Стен, Грейстон Голт, Аделін Рудольф, Джаспер Джонс, Метью Дель Негро, Деймон Герріман, Алан Рітчсо

«Ніглі» (Neagley)

«Ніглі» стане першим спінофом популярного бойовика Prime Video «Річер», створеного за серією романів Лі Чайлда про колишнього військового слідчого Джека Річера. Головного героя оригінального серіалу з 2022 року грає Алан Рітчсон. Нова історія вперше виведе на перший план не самого Річера, а одну з його найближчих соратниць – Френсіс Ніглі у виконанні акторки Марії Стен. Після служби у 110-му підрозділі спеціальних розслідувань армії США вона стала приватною детективкою в Чикаго, а тепер отримує власну справу.

Нова історія починається зі звістки про загибель близького друга Ніглі. Його смерть офіційно кваліфікована як нещасний випадок, однак обставини здаються підозрілими. Френсіс вирішує самостійно з'ясувати, що сталося, і поступово виходить на значно масштабнішу та небезпечнішу історію. У розслідуванні їй доведеться використати все, чого вона навчилася під час військової служби та років роботи поруч із Річером.

До ролі Ніглі повернулася Марія Стен. Її героїня вперше з'явилася у телевізійному «Річері» ще в першому сезоні, а згодом стала значно важливішою частиною серіалу. Актор Алан Рітчсон з'явиться у «Ніглі» в ролі Джека Річера. Prime Video поки називає його появу гостьовою. Продюсери запевняють, що «Ніглі» не перетворюватиметься на прихований новий сезон «Річера» – центральною фігурою історії залишається саме героїня Марії Стен.

Разом зі Стен у серіалі зіграли Грейстон Голт, Аделін Рудольф, Джаспер Джонс, Метью Дель Негро та Деймон Герріман. Режисерську команду склали Сем Гілл, Гері Фледер, Філ Абрахам та М. Дж. Бассетт. Виробництвом займаються Amazon MGM Studios, Skydance Television і CBS Studios. Серіал створили Нік Сантора та Ніколас Вуттон. Сантора особливо важливий для франшизи – саме він розробив телевізійного «Річера» та є його шоураннером. Серед виконавчих продюсерів «Ніглі» також сам автор книжкового циклу Лі Чайлд, а також Девід Еллісон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер та інші представники команди основного серіалу.

Для франшизи дату прем'єри підібрали невипадково. Четвертий сезон «Річера» стартував 12 серпня 2026 року трьома епізодами, після чого серії виходять щотижня. Його фінал запланований саме на 16 вересня – і того ж дня Prime Video одразу передасть естафету новому серіалу про Ніглі. Перший сезон «Ніглі» складатиметься з восьми епізодів. Усі вісім серій вийдуть на Prime Video одночасно 16 вересня.

«Монстр: Історія Ліззі Борден» (Monster: The Lizzie Borden Story)

Дата виходу: 17 вересня

17 вересня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: кримінальна драма, трилер, історична драма, горор

кримінальна драма, трилер, історична драма, горор У ролях: Елла Бітті, Вікі Кріпс, Чарлі Ганнем, Ребекка Голл, Біллі Лурд, Джессіка Барден, Сара Полсон

«Монстр: Історія Ліззі Борден» (Monster: The Lizzie Borden Story)

«Історія Ліззі Борден» стане четвертою частиною кримінальної антології «Монстр» Раяна Мерфі та Ієна Бреннана, попередні сезони якої розповідали про злочинців Джеффрі Дамера, братів Лайла та Еріка Менендесів і Еда Гейна. Цього разу автори звернулися до одного з найвідоміших нерозкритих злочинів в американській історії – подвійного вбивства, що сталося в Массачусетсі наприкінці XIX століття.

В основі сезону – реальна історія Ліззі Борден, доньки заможного бізнесмена Ендрю Бордена. 4 серпня 1892 року її батька та мачуху Еббі знайшли жорстоко вбитими у власному будинку у Фолл-Рівері. Головною підозрюваною стала 32-річна Ліззі, яку звинуватили у вбивствах, однак у 1893 році суд присяжних її виправдав. Злочин так і залишився офіційно нерозкритим, а сама Борден перетворилася на одну з найвідоміших постатей американської кримінальної міфології.

Версія Netflix зосередиться не лише на самих убивствах, а й на житті Ліззі всередині суворої вікторіанської родини. За офіційним синопсисом, пригнічена донька заможної сім'ї та бунтівна служниця Бріджит «Меггі» Салліван почуваються ув'язненими в будинку, сповненому принижень і жорстокості. Їхні стосунки поступово переростають у фантазію про секс, владу та помсту, після чого відбуваються вбивства, які шокують країну. При цьому сама Елла Бітті наголошує, що серіальна Ліззі – значною мірою художня інтерпретація реальної жінки, а не документальна реконструкція справи.

Ліззі зіграла акторка Елла Бітті, донька Воррена Бітті та Аннетт Бенінг, для якої ця роль стала найбільшим телевізійним проєктом у кар'єрі. Акторка Вікі Кріпс зіграла служницю Бріджит «Меггі» Салліван. Особливо цікаве перевтілення отримав актор Чарлі Ганнем. У третьому сезоні «Монстра» він виконав головну роль серійного вбивці Еда Гейна, а вже в четвертому повертається до антології зовсім іншим персонажем – батьком Ліззі Ендрю Борденом.

«Монстр» залишається однією з найуспішніших антологій Netflix. Перший сезон про Джеффрі Дамера подолав 1 млрд годин перегляду за перші 60 днів і нині посідає шосте місце серед найпопулярніших англомовних серіалів в історії платформи. Він отримав 13 номінацій на «Еммі». Нісі Неш-Беттс, яка зіграла сусідку Дамера Гленду Клівленд, здобула нагороду за найкращу жіночу роль другого плану.

Сезон про братів Менендесів отримав 11 номінацій на «Еммі», а «Історія Еда Гейна» за перші три дні зібрала 12,2 млн переглядів, очолила Netflix у 11 країнах та отримала сім номінацій на «Еммі» 2026 року. Новий сезон налічуватиме вісім епізодів, які вийдуть одночасно 17 вересня.

«Мобленд» (MobLand), другий сезон

Дата виходу: 18 вересня

18 вересня Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: кримінальна драма, трилер

кримінальна драма, трилер У ролях: Том Гарді, Пірс Броснан, Гелен Міррен, Педді Консідайн, Джоанн Фроггатт, Лара Пулвер, Енсон Бун, Мандіп Діллон, Джасмін Джобсон, Джонні Флінн, Офелія Ловібонд, Джанет Мактір, Тобі Джонс

«Мобленд» (MobLand), другий сезон

«Мобленд» – кримінальна сага про дві лондонські злочинні родини, Гарріганів і Стівенсонів, боротьба яких між собою за владу переростає у справжню війну. У центрі історії – Гаррі Да Соуза у виконанні титулованого актора Тома Гарді. Він – досвідчений «рішала», який працює на могутню родину Гарріганів і намагається залагоджувати її найнебезпечніші справи. На чолі клану стоять Конрад та Мейв Гаррігани, яких грають не менш відомі актори Пірс Броснан і Гелен Міррен. Другий сезон розпочнеться після кривавих подій фіналу першого. Кримінальна імперія Гарріганів опиниться на межі внутрішньої війни: родина намагається демонструвати єдність, однак конфлікти всередині клану лише загострюються, а конкуренти бачать у цьому можливість відібрати їхній бізнес. Гаррі Да Соуза знову опиняється між усіма сторонами конфлікту й фактично залишається єдиною людиною, здатною втримати Гарріганів від остаточного розпаду.

«Мобленд» стартував на Paramount+ 30 березня 2025 року. Перший сезон складався з десяти епізодів і завершився 1 червня. Спочатку проєкт розробляли як спіноф кримінального серіалу «Рей Донован», однак у процесі роботи він перетворився на окрему історію. Серед творців і сценаристів проєкту – Джез Баттерворт, а Гай Річі виступає виконавчим продюсером і поставив епізоди першого сезону. Другий сезон «Мобленду» складатиметься з десяти епізодів, як і перший. Але Paramount+ не викладатиме їх усі одразу. Перший епізод вийде 18 вересня, після чого нові серії з'являтимуться щоп'ятниці. Десятий, фінальний епізод сезону вийде 20 листопада.

«Чужоземка: Кров від крові» (Outlander: Blood of My), другий сезон

Дата виходу: 18 вересня

18 вересня Платформа: Starz

Starz Жанр: історична драма, романтика

історична драма, романтика У ролях: Джеймі Рой, Гаррієт Слейтер, Джеремі Ірвін, Герміона Корфілд

«Чужоземка: Кров від крові» (Outlander: Blood of My), другий сезон

«Чужоземка: Кров від крові» – приквел популярного серіалу «Чужоземка» (Outlander), який розповідає історії батьків двох його головних героїв – Джеймі Фрейзера та Клер Бошан. На відміну від оригіналу, де центральними персонажами є Джеймі та Клер, у «Крові від крові» автори показують, як задовго до їхньої зустрічі зародилося кохання їхніх батьків. У центрі приквелу одразу дві любовні історії, які розгортаються у різні історичні періоди. У Шотландії XVIII століття знайомляться майбутні батьки Джеймі – Браян Фрейзер та Еллен Маккензі, яких грають актори Джеймі Рой і Гаррієт Слейтер. Паралельно серіал показує батьків Клер – Генрі Бошана та Джулію Мористон у виконанні акторів Джеремі Ірвіна та Герміони Корфілд, чия історія починається на тлі Першої світової війни.

Продюсери платформи Starz поки не розкривають всіх подробиць продовження, але офіційний синопсис підтверджує головний напрям: обидві молоді пари знову будуть випробовуватися обставинами, які вони не здатні контролювати. Тобто основою сезону залишиться боротьба Браяна й Еллен та Генрі й Джулії за можливість бути разом.

Перший сезон «Чужоземки: Кров від крові» складався з десяти епізодів. Він познайомив глядачів із молодими Браяном та Еллен, показав початок стосунків Генрі та Джулії через листування під час Першої світової війни, а згодом об'єднав дві історії через фантастичну складову всесвіту «Чужоземки». Другий сезон «Чужоземки: Кров від крові» стартує 18 вересня.

Дата виходу: 18 вересня

18 вересня Платформа: Netflix

Netflix Жанр : історична романтична драма

: історична романтична драма У ролях: Сон Є Джін, Чі Чан Ук, NANA

«Скандал» (The Scandal)

«Скандал» – нова південнокорейська історична драма Netflix, яка переносить знамениту історію «Небезпечних зв'язків» у часи династії Чосон. В основі серіалу лежить однойменний роман французького письменника П'єра Шодерло де Лакло 1782 року про спокусу, маніпуляції та небезпечні любовні ігри представників вищого суспільства. У корейській версії європейську аристократію замінила еліта Чосону, а центральна інтрига розгортається навколо парі, яке поступово виходить з-під контролю.

У центрі історії – леді Чо у виконанні акторки Сон Є Джін. Вона розумна, талановита й амбітна жінка. Однак суспільні правила не дозволяють їй реалізувати себе поза межами ролі, відведеної жінкам її становища. За бездоганним образом представниці вищого світу приховується зовсім інша особистість – і саме леді Чо пропонує розпочати небезпечну гру зі спокусою. Її партнером у цій грі стає Чо Вон, якого зіграв актор Чі Чан Ук. Netflix називає його найвідомішим ловеласом Чосону. Він приймає парі леді Чо й має спокусити іншу жінку, але задумана як розвага маніпуляція поступово перетворюється на значно небезпечнішу історію. Перший сезон «Скандалу» налічуватиме вісім епізодів, які вийдуть одночасно 18 вересня.

«Лінія вогню» (Line of Fire)

Дата виходу: 21 вересня

21 вересня Платформа: NBC, Peacock

NBC, Peacock Жанр: кримінальна драма, процедурал, трилер

кримінальна драма, процедурал, трилер У ролях: Пітер Краузе, Гоуп Девіс, Кет Каннінг, Томмі О'Браєн, Тейлор Блум, Чарлі Барнетт

«Лінія вогню» (Line of Fire)

«Лінія вогню» – кримінальна драма про родину Голлінгсвортів, практично все життя якої пов'язане з американськими правоохоронними та федеральними службами. Її члени працюють у ФБР, Службі маршалів США, Секретній службі та Міністерстві юстиції. Професійні обов'язки постійно перетинаються з особистими конфліктами. Однак справжнє випробування починається, коли, на перший погляд, проста справа переростає у смертельно небезпечну змову. Після загибелі американського маршала члени родини самі опиняються під прицілом загадкового вбивці. Щоб захистити одне одного та знайти злочинця, Голлінгсвортам доведеться порушувати професійні кордони, об'єднувати інформацію різних відомств і вирішувати, що для них важливіше – присяга чи власна сім'я.

Центрального героя Майка Голлінгсворта зіграв актор Пітер Краузе. Його персонаж працює у Секретній службі США. Дружину Майка Джейн зіграла дворазова номінантка на «Еммі» Гоуп Девіс – її героїня служить маршалом США. Акторка Кет Каннінг отримала роль їхньої доньки Клер, агентки ФБР. А актор Томмі О'Браєн грає Майка «Майку» Голлінгсворта-молодшого, який пішов шляхом батька у Секретну службу. Для Пітера Краузе це помітне телевізійне повернення після завершення його багаторічної роботи в «9-1-1», де він протягом восьми сезонів грав капітана пожежної служби Боббі Неша. Актор також добре відомий за серіалами «Клієнт завжди мертвий» та «Батьківство».

Творцем, сценаристом і шоураннером серіалу став Джошуа Сафран, відомий роботою над «Пліткаркою» та «Квантіко». Він також виступає виконавчим продюсером разом із Дженною Буш Гейгер (донькою 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого) та Беном Спектором. Пілотний епізод поставила Ребекка Томас, яка також стала його виконавчою продюсеркою. Виробництвом займається Universal Television. Прем'єрний епізод «Лінії вогню» вийде 21 вересня на телеканалі NBC, а 22 вересня стане доступним на платформі Peacock. Надалі нові серії транслюватимуться щопонеділка на NBC і з'являтимуться на Peacock наступного дня.

Дата виходу: 23 вересня

23 вересня Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: комедія

комедія У ролях: Метью Макконагі, Вуді Гаррельсон, Голланд Тейлор, Наталі Мартінес, Бріттані Ішібаші, Нолан Алмейда, Елла Грейс Гелтон, Ноа Карганілла, Хайді Куан, Уна Яффе

«Брати» (Brothers)

«Брати» – одна з найзірковіших новинок Apple TV цієї осені. Актори Метью Макконагі та Вуді Гаррельсон грають у серіалі вигадані версії самих себе – голлівудських зірок і давніх друзів, чиї стосунки несподівано змінює сімейна таємниця. Після десятиліть дружби вони дізнаються, що їх може пов'язувати дещо більше: Метью та Вуді, можливо, насправді брати. Історія починається після того, як весілля доньки Вуді зривається. Гаррельсон збирає родину та вирушає до Остіна, де планує пожити на ранчо Макконагі. Те, що мало стати спокійною сімейною перервою, швидко перетворюється на хаос: мати героя Метью Ма Мак у виконанні акторки Голланд Тейлор, випадково проговорюється про давню таємницю, яка дає підстави припустити, що двоє акторів можуть мати спільного батька.

У реальному житті Макконагі та Гаррельсон багато років дружать і справді публічно припускали, що можуть бути біологічними братами. Підставою стала сімейна історія: Макконагі розповідав, що його мати натякнула на знайомство з батьком Гаррельсона приблизно в період його зачаття. Актори обговорювали можливість зробити ДНК-тест, однак публічного підтвердження їхньої спорідненості немає. Ця реальна голлівудська загадка фактично і стала основою комедійного серіалу.

Шоураннером «Братів» став Лі Айзенберг, номінант на «Еммі» та володар Peabody Award. Серед його попередніх робіт, зокрема, «Офіс» та «Уроки хімії». 3 вересня Apple TV випустить одразу перші два епізоди «Братів». Після цього нові серії виходитимуть по одній щосереди. Шоу складається з восьми епізодів, а фінал вийде 4 листопада.

«Американська історія жахів» (American Horror Story 13), 13 сезон

Дата виходу: 24 вересня

24 вересня Платформа: FX, Hulu

FX, Hulu Жанр: горор, містична драма, трилер

горор, містична драма, трилер У ролях: Джессіка Ленг, Сара Полсон, Еван Пітерс, Анджела Бассетт, Кеті Бейтс, Емма Робертс, Біллі Лурд, Габурі Сідібе, Леслі Гроссман

«Американська історія жахів» (American Horror Story 13), 13 сезон

«Американська історія жахів» – культова горор-антологія Раяна Мерфі та Бреда Фелчака, яка виходить на FX із 2011 року. Зазвичай кожен сезон розповідає окрему історію з новими героями та місцем дії, хоча поступово автори почали пов'язувати різні частини між собою. За 15 років серіал встиг перенести глядачів у будинок із привидами, психіатричну лікарню, шабаш відьом, цирк потвор, загадковий готель, колонію Роанок та навіть постапокаліптичний світ.

Замість повністю нової історії автори 13-го сезону влаштовують масштабне повернення та зводять разом героїв одразу кількох попередніх сезонів. FX описує нову частину як «неперевершений 13-й розділ». Найбільший акцент зроблять на історії відьом із третього сезону «Шабаш» (Coven) та восьмого – «Апокаліпсис» (Apocalypse). Події знову повернуть глядачів до Академії міс Робішо для виняткових молодих леді – школи, де навчалися молоді відьми. Водночас новий сезон не обмежиться лише «Шабашем»: тизер демонструє персонажів та образи з інших знакових частин антології.

Головною сенсацією стало повернення Джессіки Ленг. Дворазова володарка «Оскара» була однією з головних зірок перших сезонів «Американської історії жахів», але востаннє з'являлася у серіалі ще в «Апокаліпсисі» 2018 року. У 13-му сезоні вона знову зіграє Констанс Ленґдон із першої частини «Будинок-убивця» – одного з найвідоміших своїх персонажів у франшизі. На знімальний майданчик знову повернулись актори Сара Полсон, Еван Пітерс, Анджела Бассетт, Кеті Бейтс, Емма Робертс, Біллі Лурд, Габурі Сідібе та Леслі Гроссман.

Головною новою зіркою акторського складу стала Аріана Гранде. Для співачки та акторки, яка після двох частин «Wicked: Чародійка» знову активно працює в кіно й на телебаченні, це дебют у «Американській історії жахів». Водночас з Раяном Мерфі вона вже працювала раніше – Ганде з'являлася у його серіалі «Королеви крику» (Scream Queens). Деталі її персонажа FX до прем'єри тримає в секреті.

13-й сезон має ще одну символічну особливість: він складатиметься рівно з 13 епізодів. За роки існування «Американська історія жахів» стала однією з найпомітніших горор-франшиз американського телебачення. FX наголошує, що серіал отримав понад 100 номінацій на «Еммі», а загальний час перегляду антології у світі перевищив 700 мільйонів годин. 13-й сезон явно розрахований не лише на нову аудиторію, а передусім на давніх шанувальників – через повернення зірок, культових персонажів та сюжетних ліній із найпопулярніших частин.

Спочатку повернення серіалу пов'язували з Гелловіном – 31 жовтня 2026 року, однак згодом дату змінили. У липні FX остаточно оголосив прем'єру на 24 вересня, а вже в серпні показав повноцінний тизер із героями попередніх сезонів. Графік виходу цього разу незвичний. 24 вересня FX і Hulu випустять одразу перші три епізоди. Ще три серії вийдуть 1 жовтня. 8 жовтня з'являться епізоди номер сім та вісім, 15 жовтня – дев'ятий та десятий, 22 жовтня – одинадцятий та дванадцятий. Фінальний, 13-й епізод вийде 29 жовтня, напередодні Гелловіну.

Дата виходу: 24 вересня

24 вересня Платформа: Netflix

Netflix Жанр: молодіжна комедійна драма

молодіжна комедійна драма У ролях: Малеа Джой Мун, Алайджа Кай, Корнелл Янг IV, Джордан Аарон Голл, Кеннеді Ріс, Чібуйкем Уче, Джасмін Гай, Кадім Гардісон

«Інший світ» (Different World)

«Інший світ» – продовження культового американського ситкому, який виходив на NBC з 1987 до 1993 року протягом шести сезонів. Оригінал розповідав про студентів вигаданого історично чорного коледжу Гіллман і став одним із помітних серіалів свого покоління про життя афроамериканської молоді. Тепер Netflix повертається до Гіллмана з новим поколінням студентів. Головною героїнею стане Дебора Вейн у виконанні акторки Малеа Джой Мун. Вона молодша донька Двейна Вейна та Вітлі Гілберт, однієї з головних пар оригінального серіалу. Вступивши до того самого коледжу, де навчалися її батьки, Дебора намагається вийти з їхньої тіні та створити власну історію. На неї чекають нові друзі, вечірки, навчання та романтичні проблеми – зокрема зустріч із Шакілом, із яким героїню вже пов'язує спільне минуле.

Шоураннеркою та авторкою нового серіалу стала Феліша Прайд («Анатомія Грей»). До проєкту повернулася й Деббі Аллен, одна з ключових творчих сил оригінального серіалу: вона виступає виконавчою продюсеркою та поставила прем'єрний епізод. Зйомки першого сезону завершили в Атланті у травні 2026 року. Перший сезон складатиметься з десяти півгодинних епізодів і з'явиться на Netflix 24 вересня.