«Не купиш і не пропхнеш»: Герой України про те, як отримують «Зірку» і що вона дає родині

Капітан поліції Сергій Панфілов отримав найвищу державну відзнаку з рук президента

Герой України Сергій Панфілов розповів, що дізнався про нагородження лише за кілька днів до вручення «Зірки». За його словами, кандидатуру розглядала комісія, а для подання на звання протягом майже тижня збирали документи. Про це військовий, який отримав важке поранення з ампутацією кінцівок, зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Про нагородження дізнався за декілька днів: подзвонив комбат і сказав, що через три дні треба бути в Києві – вручатимуть «Зірку». Перепитав кілька разів, не міг повірити. Знаю, що це звання дуже важко отримати чесно – його не купиш і «не пропхнеш»: рішення ухвалює комісія, а гідних кандидатів вистачає. На мене майже тиждень збирали документи – усі виходи, заслуги за роки служби, і я навіть не заглиблювався в те, що саме, – так багато всього назбиралося», – зазначив Панфілов.

Герой підкреслив, що особисто для нього це звання як для піхотинця є підтвердженням того, що він зробив достатньо, аби його заслужити.

«Як для батька – це вплине на майбутнє моєї дитини: вона зможе безплатно вступити в будь-який виш, незалежно від того, що буде зі мною далі, чи зможу я працювати», – додав Панфілов.

Нагадаємо, Герой України Сергій Панфілов розповів про власний досвід спілкування з працівниками ТЦК та СП. За словами військового, до нього неодноразово підходили представники ТЦК, однак щоразу поводилися коректно. Військовий, який отримав важке поранення з ампутацією кінцівок, в інтерв'ю «Главкому» розкритикував людей, які, за його словами, провокують працівників ТЦК, а потім публікують відео конфліктів у соцмережах.

Також Сергій Панфілов зазначив, що гучні корупційні скандали та конфлікти між силовими структурами суттєво впливають на моральний стан українських військових, особливо після важких ротацій і боїв.