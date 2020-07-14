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    Курьез

    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)

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    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)

    Собрали подборку их лучших домашних шедевров

    Когда сидишь дома на карантине, просто необходимо находить новые развлечения, которые могут улучшить настроение.

    Эта энергичная женщина вместе с дочкой решила присоединиться к популярному художественному флешмобу и создать собственную интерпретацию шедевров.

    83-летняя бабушка воспроизводит знаменитые сюжеты, а вместо реквизита использует подручные предметы. Выглядит очень эффектно!

    В Bored Panda собрали подборку их лучших домашних шедевров!

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    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)
    83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)

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