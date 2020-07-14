83-летняя бабушка воспроизводит дома знаменитые картины (фото)



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Собрали подборку их лучших домашних шедевров

Когда сидишь дома на карантине, просто необходимо находить новые развлечения, которые могут улучшить настроение.

Эта энергичная женщина вместе с дочкой решила присоединиться к популярному художественному флешмобу и создать собственную интерпретацию шедевров.

83-летняя бабушка воспроизводит знаменитые сюжеты, а вместо реквизита использует подручные предметы. Выглядит очень эффектно!

В Bored Panda собрали подборку их лучших домашних шедевров!