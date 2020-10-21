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    Курьез

    Найдены самые шокирующие модные новинки 2020 года (фото)

    • Розсилка
    Найдены самые шокирующие модные новинки 2020 года (фото)

    Мода не перестает удивлять

    Порой кажется, что современного человека уже нечем удивить. Однако мода не перестает шокировать своих последователей. Мы уже видели прозрачные платья, вызывающе сексуальные юбки, откровенные купальники из изоленты и множество других нелепых вещей.

    Однако каждый год преподносит новые сюрпризы. В этот раз мы собрали для вас самые ужасные и странные модные новинки 2020 года. И по всей видимости кто-то их покупает. А вы бы хотели?

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    на весь екран згорнути
    Найдены самые шокирующие модные новинки 2020 года (фото)
    Найдены самые шокирующие модные новинки 2020 года (фото)
    Найдены самые шокирующие модные новинки 2020 года (фото)
    Найдены самые шокирующие модные новинки 2020 года (фото)
    Найдены самые шокирующие модные новинки 2020 года (фото)
    Найдены самые шокирующие модные новинки 2020 года (фото)
    Найдены самые шокирующие модные новинки 2020 года (фото)
    Найдены самые шокирующие модные новинки 2020 года (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    мода и красота шутки курьез
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