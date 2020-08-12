Американец заработал $100 тысяч долларов за секс с пенсионерками. Родители требуют от парня вернуть деньги



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С апреля по август деятельность парня принесла ему 100 тысяч

Пользовательница Twitter Джейми Примак (Jaime Primak) рассказала историю, случившуюся с сыном ее подруги на карантине, введенном из-за распространения коронавируса. По ее словам, парень заработал 100 тысяч долларов за секс с пожилыми дамами.

«20-летний сын моей подруги жил с родителями с марта из-за коронавируса. Ему пришла пора отправляться на учебу. Во время уборки в его комнате мать обнаружила 100 тысяч долларов наличными», — рассказала Примак. По ее словам, мать и отец молодого человека всерьез предполагали, что он мог их заработать на продаже наркотиков или украсть. Поэтому отец потребовал от сына честного ответа.

«Парень признался, что в апреле разговорился в магазине с пожилой богатой женщиной и рассказал ей, что сдал отрицательный тест на коронавирус. Она уточнила, хочет ли он заработать немного денег на лето. Покупательница рассказала, что она и ее подруги ищут молодого человека с отрицательным тестом, чтобы оказать некоторую помощь», — пересказала Примак. Как выяснилось, дамы хотели, чтобы он занимался с ними сексом за деньги, причем за один акт они платили по пять тысяч долларов. С апреля по август эта деятельность принесла парню 100 тысяч. Родители теперь требуют от него вернуть все деньги.

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