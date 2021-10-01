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    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков

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    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков

    Семейство великанов

    Коты бывают ну очень разными: они отличаются пушистостью, цветом шерсти, громкостью мурлыканья и размерами. Бывают как компактные котики, так и настоящие великаны, которые своим весом способны придавить взрослого человека к дивану.

    Да, едят они куда больше корма, чем их обычные собратья, но при этом и мурлыкают громче, и площадь для поглаживания у них на порядок больше. Да и впечатление они производят неизгладимое!

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    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков
    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: шутки курьез
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    Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков