Мурчат так, что земля трясется. Курьезные фото ну очень больших котиков

Семейство великанов

Коты бывают ну очень разными: они отличаются пушистостью, цветом шерсти, громкостью мурлыканья и размерами. Бывают как компактные котики, так и настоящие великаны, которые своим весом способны придавить взрослого человека к дивану.

Да, едят они куда больше корма, чем их обычные собратья, но при этом и мурлыкают громче, и площадь для поглаживания у них на порядок больше. Да и впечатление они производят неизгладимое!

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.