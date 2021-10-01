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    Когда с нетерпением ждал посылку, но доставка принесла только горький смех. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда с нетерпением ждал посылку, но доставка принесла только горький смех. Курьезные фото

    Что ж, остается только пожелать, чтобы посылки добирались в целости и доставляли радость

    Ожидание посылки чем-то похоже на лотерею — никогда не знаешь, в каком виде до тебя доберется заказ и дойдет ли он вообще. Кажется, работники доставки знают сотню способов, как сделать жизнь адресата более увлекательной: посылки теряются, ломаются или оказываются в самых невообразимых местах.

    А иногда вообще во всем виноваты еноты! Вот несколько примеров того, как доставка принесла смех или горькое разочарование.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Хотя курьеры всегда очень спешат, нашу посылку всё же успели надёжно спрятать под ковриком
    Набор для выращивания грибов добирался до меня два месяца. Что ж, они выросли
    Не знаю, как они поместили туда мою посылку, но достать её просто невозможно
    Две минуты заказ простоял у двери, но и этого времени им хватило!
    Так вышло, что коробку с моим заказом нечаянно залило соусом для спагетти
    За время пути мой айпад несколько изменился
    Заказал новую видеоигру. Мне пришёл тест на беременность
    В мой заказ забыли положить линейку, а потом прислали её вот в такой коробке
    Попросил курьера оставить посылку так, чтобы её никто не украл
    Полюбуйтесь на мою подставку для телевизора с полками из закалённого стекла
    Когда с нетерпением ждал посылку, но доставка принесла только горький смех. Курьезные фото
    Когда с нетерпением ждал посылку, но доставка принесла только горький смех. Курьезные фото
    Когда с нетерпением ждал посылку, но доставка принесла только горький смех. Курьезные фото
    Вот так моей жене доставили новый айфон. И да, почтовый ящик абсолютно пуст
    Когда с нетерпением ждал посылку, но доставка принесла только горький смех. Курьезные фото
    Когда с нетерпением ждал посылку, но доставка принесла только горький смех. Курьезные фото
    Когда с нетерпением ждал посылку, но доставка принесла только горький смех. Курьезные фото

    «Хотя курьеры всегда очень спешат, нашу посылку все же успели надежно спрятать под ковриком», «Заказал новую видеоигру. Мне пришел тест на беременность», «Две минуты заказ простоял у двери, но и этого времени им хватило!», «Набор для выращивания грибов добирался до меня два месяца. Что ж, они выросли», «Вот так моей жене доставили новый айфон. И да, почтовый ящик абсолютно пуст», - делятся своими историями пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: курьез
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    Когда с нетерпением ждал посылку, но доставка принесла только горький смех. Курьезные фото