Когда с нетерпением ждал посылку, но доставка принесла только горький смех. Курьезные фото

Что ж, остается только пожелать, чтобы посылки добирались в целости и доставляли радость

Ожидание посылки чем-то похоже на лотерею — никогда не знаешь, в каком виде до тебя доберется заказ и дойдет ли он вообще. Кажется, работники доставки знают сотню способов, как сделать жизнь адресата более увлекательной: посылки теряются, ломаются или оказываются в самых невообразимых местах.

А иногда вообще во всем виноваты еноты! Вот несколько примеров того, как доставка принесла смех или горькое разочарование.

«Хотя курьеры всегда очень спешат, нашу посылку все же успели надежно спрятать под ковриком», «Заказал новую видеоигру. Мне пришел тест на беременность», «Две минуты заказ простоял у двери, но и этого времени им хватило!», «Набор для выращивания грибов добирался до меня два месяца. Что ж, они выросли», «Вот так моей жене доставили новый айфон. И да, почтовый ящик абсолютно пуст», - делятся своими историями пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.