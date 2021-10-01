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    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото

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    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото

    Подборка веселых песелей, которым срочно нужен «Оскар»

    Собаки обладают потрясающим комедийным талантом: иногда они выглядят такими дурашками, что смотреть на них и не смеяться — то еще испытание. Одно выражение их морд уже вызывает улыбку. Такие друзья человека никогда не дают хозяевам грустить, а те охотно делятся фотографиями любимцев в сети.

    Мы собрали для вас несколько примеров.

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    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото
    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото

    «Дайте Оскар этой богине», «Сама милота», «Королева безумных мордашек», «Сколько эмоций!», «Чистый кайф», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото