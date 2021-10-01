Эти дурашливые собаки выражением своих мордашек легко разгонят любую тоску Курьезные фото

Подборка веселых песелей, которым срочно нужен «Оскар»

Собаки обладают потрясающим комедийным талантом: иногда они выглядят такими дурашками, что смотреть на них и не смеяться — то еще испытание. Одно выражение их морд уже вызывает улыбку. Такие друзья человека никогда не дают хозяевам грустить, а те охотно делятся фотографиями любимцев в сети.

Мы собрали для вас несколько примеров.

«Дайте Оскар этой богине», «Сама милота», «Королева безумных мордашек», «Сколько эмоций!», «Чистый кайф», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.