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    Без креста и кадила. Проспавший службу священник «освятил» прихожан прямо из ведра

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    Без креста и кадила. Проспавший службу священник «освятил» прихожан прямо из ведра

    Комментаторы также пошутили, что таким образом батюшка соблюдает необходимую для карантина дистанцию

    В селе Шийковка Боровского района на Харьковщине священник окатил прихожан из ведра. Видео выложили в одном из харьковских телеграм каналов.

    «Вот так сегодня священник в Харьковской области «освятил» верующих: без креста, святой воды, свечей и кадила. Должен был быть в 6 утра. Ему звонили-звонили, не брал трубку, в половину восьмого приехал сам. Ни свечек, ни креста, ничего не привез. Говорит «я торопился и все забыл», — написали очевидцы.

    Комментаторы также пошутили, что таким образом батюшка соблюдает необходимую для карантина дистанцию.

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    Теги: Пасха 2021 курьез
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