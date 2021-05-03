Без креста и кадила. Проспавший службу священник «освятил» прихожан прямо из ведра

Комментаторы также пошутили, что таким образом батюшка соблюдает необходимую для карантина дистанцию

В селе Шийковка Боровского района на Харьковщине священник окатил прихожан из ведра. Видео выложили в одном из харьковских телеграм каналов.

«Вот так сегодня священник в Харьковской области «освятил» верующих: без креста, святой воды, свечей и кадила. Должен был быть в 6 утра. Ему звонили-звонили, не брал трубку, в половину восьмого приехал сам. Ни свечек, ни креста, ничего не привез. Говорит «я торопился и все забыл», — написали очевидцы.

Комментаторы также пошутили, что таким образом батюшка соблюдает необходимую для карантина дистанцию.

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