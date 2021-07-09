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    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото

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    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото

    А вы мечтали попасть в кадр папарацци?

    Несомненно, хорошо получаться на фотографиях — это особое искусство. Но некоторым везет, и им не приходится прикладывать к этому вообще никаких усилий: они просто случайно появляются в кадре и тут же притягивают к себе все взгляды!

    Причем кто-то делает это намеренно и готов в любую секунду принять эффектную позу, а кто-то попадает на снимок случайно, но очень удачно. И кстати, иногда такими умелыми моделями становятся не только люди, но и питомцы! Давайте полюбуемся на этих фотогеничных героев.

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    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото
    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: курьез
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    Когда кто-то случайно попал в кадр и тут же сделал снимок смешнее. Курьезные фото