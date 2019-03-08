Блогер делает смешные пародии на фотографии звезд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/mataharik

Блогер Юрий Истерика сделал забавные пародии на звезд

Мужчина воспроизвел странные фото знаменитостей, используя подручные вещи. Например, заменил золотые украшения бубликами, одежду сделал с настоящих листьев, фольги или бумаги.

Резкий рост популярности блогера начался после того, как Кети Топурия разместила в своих инстаграм-историях скриншот публикации пародиста.

Пользователей заинтересовал микроблог Юрия Истерики, объектом пародирования которого стала не только солистка А-Студио, но и многие другие звезды, в том числе зарубежные.

Как-то Юрий разместил на своей странице смешной коллаж с Мадонной, которую он таким образом решил поздравить с 60-летним юбилеем. Под кадром блогер разместил поясняющую надпись, которая также развеселила подписчиков:

«Я, официальный филиал Мадонны в России, принимаю поздравления в связи с шестидесятилетием матери-основательницы».

Пока на блог Юрия подписаны 24 тыс. человек. Смешные пародийные фотографии и остроумные подписи к ним ежедневно привлекают десятки новых пользователей соцсети, которые, оценив юмор мужчины, становятся его постоянной аудиторией.

Пародии понравились даже сами звездам, они активно сохраняли новые фото на свои страницы.





Джерело: boredpanda.com