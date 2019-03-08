  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Блогер делает смешные пародии на фотографии звезд

    • Розсилка
    Блогер делает смешные пародии на фотографии звезд
    instagram.com/mataharik

    Блогер Юрий Истерика сделал забавные пародии на звезд

    Мужчина воспроизвел странные фото знаменитостей, используя подручные вещи. Например, заменил золотые украшения бубликами, одежду сделал с настоящих листьев, фольги или бумаги.

    Резкий рост популярности блогера начался после того, как Кети Топурия разместила в своих инстаграм-историях скриншот публикации пародиста. 

    Пользователей заинтересовал микроблог Юрия Истерики, объектом пародирования которого стала не только солистка А-Студио, но и многие другие звезды, в том числе зарубежные.

    Как-то Юрий разместил на своей странице смешной коллаж с Мадонной, которую он таким образом решил поздравить с 60-летним юбилеем. Под кадром блогер разместил поясняющую надпись, которая также развеселила подписчиков:

    «Я, официальный филиал Мадонны в России, принимаю поздравления в связи с шестидесятилетием матери-основательницы».

    Пока на блог Юрия подписаны 24 тыс. человек. Смешные пародийные фотографии и остроумные подписи к ним ежедневно привлекают десятки новых пользователей соцсети, которые, оценив юмор мужчины, становятся его постоянной аудиторией.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik
    instagram.com/mataharik

    Пародии понравились даже сами звездам, они активно сохраняли новые фото на свои страницы.


    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    знаменитости фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ